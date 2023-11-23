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Başkan Erdoğan'ın Kastamonu talimatı! Halk hizmmetten memnun: Yollarımız çok güzel oluyor

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin ardından oluşan heyelanlar sebebiyle tehlike oluşturan ve selin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iyileştirilmesi için söz verdiği Kastamonu-Bozkurt-Çatalzeytin karayolunda çalışmalar aralıksız sürüyor.

Giriş Tarihi: 23.11.2023 10:59 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 11:02
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Başkan Erdoğan’ın Kastamonu talimatı! Halk hizmmetten memnun: Yollarımız çok güzel oluyor

Batı Karadeniz'de 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinde, sahil ilçelerine ulaşımın sağlandığı Kastamonu-Bozkurt-Çatalzeytin karayolu, oluşan heyelanlar sebebiyle ulaşıma kapanmıştı.

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Başkan Erdoğan’ın Kastamonu talimatı! Halk hizmmetten memnun: Yollarımız çok güzel oluyor

Sel felaketi sonrasında bölgeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, talepler doğrultusunda Kastamonu-Bozkurt-Çatalzeytin karayolunun iyileştirilerek genişletilmesi için söz vermişti. Bunun üzerine Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar sonrasında fizibilitesi tamamlanan yolun ihalesi yapılarak, 2022 yılında çalışmalara başlandı.

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Başkan Erdoğan’ın Kastamonu talimatı! Halk hizmmetten memnun: Yollarımız çok güzel oluyor

Devrekani-Bozkurt karayolunun 20. kilometresinden başlayan yol bakım ve yapım çalışmaları, Isırganlık mevkiinde bulunan bakım şefliğine kadar devam edecek.

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Başkan Erdoğan’ın Kastamonu talimatı! Halk hizmmetten memnun: Yollarımız çok güzel oluyor

25 kilometrelik güzergah üzerinde başlayan yol yapım çalışmalarında virajlar iyileştirilerek sürüş konforu arttırılacak. Şu anda 6 metre olan yol genişliği 10 metreye çıkartılacak. Ayrıca sathi kaplama olan Kastamonu-Bozkurt-Çatalzeytin karayolu bitümlü sıcak asfalt ile kaplanacak olacak.

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Başkan Erdoğan’ın Kastamonu talimatı! Halk hizmmetten memnun: Yollarımız çok güzel oluyor

Kış mevsiminin en sert yaşandığı ve yer yer 3 metreyi bulan kar yağışı sebebiyle sık sık kapanan yol, kar hendekleriyle örtülerek ulaşımın aksaması önlenecek. Hüzergah üzerinde yapılacak taş duvarlar, menfezler ve çeşitli sanat yapılarıyla da heyelanların önüne geçilecek.