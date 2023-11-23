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Başkan Erdoğan'ın Kastamonu talimatı! Halk hizmmetten memnun: Yollarımız çok güzel oluyor
Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin ardından oluşan heyelanlar sebebiyle tehlike oluşturan ve selin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iyileştirilmesi için söz verdiği Kastamonu-Bozkurt-Çatalzeytin karayolunda çalışmalar aralıksız sürüyor.
Giriş Tarihi: 23.11.2023 10:59Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 11:02