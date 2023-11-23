Avrupa Parlamentosunun Alman üyesi Maximilian Krah Başkan Erdoğan’ı öve öve bitiremedi: Ülkesinin çıkarlarını savunan bir lider! Herkes onu örnek almalı

"Çünkü onlar işlerini yapıyorlar, yani Türk çıkarlarını savunuyorlar. Almanya ve Türkiye dosttur, ortaktır, birlikte çalışırlar. Bu, her iki ülkeye de her zaman yardımcı olmuştur. Almanya'da Alman çıkarlarını temsil eden siyasetçiler ve Türkiye'de Türk çıkarlarını temsil eden bir Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bunu geliştirmek istiyoruz."

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