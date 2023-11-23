Avrupa Parlamentosunun Alman üyesi Maximilian Krah Başkan Erdoğan'ı öve öve bitiremedi: Ülkesinin çıkarlarını savunan bir lider! Herkes onu örnek almalı
Avrupa Parlamentosunun (AP) Alman üyesi Maximilian Krah, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin menfaatlerini savunduğunu dile getirerek, övgüler yağdırdı. Krah, Alman siyasetçileri Başkan Erdoğan'ı örnek almalarını ve ülkelerinin çıkarlarını bu şekilde savunmaları gerektiğini dile getirdi. Krah, "Cumhurbaşkanı Erdoğan senin düşmanın değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin cumhurbaşkanıdır. Türkiye halkı onu defalarca cumhurbaşkanı seçmiştir. Türkiye'nin cumhurbaşkanı olarak bilançosu oldukça iyi çünkü Türkiye'nin çıkarlarını savunuyor. İşte tam da bu nedenle Alman siyasetçiler ondan hoşlanmıyor" ifadelerini kullandı.
Avrupa Parlamentosunun (AP) Alman üyesi Maximilian Krah, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'nin menfaatlerini savunduğu için övdü ve Alman siyasetçilerden, Erdoğan'ı örnek alarak ülkelerinin çıkarlarını savunmalarını istedi.
Avrupa Parlamentosunda Kimlik ve Demokrasi Grubundan Krah, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan senin düşmanın değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin cumhurbaşkanıdır. Türkiye halkı onu defalarca cumhurbaşkanı seçmiştir. Türkiye'nin cumhurbaşkanı olarak bilançosu oldukça iyi çünkü Türkiye'nin çıkarlarını savunuyor. İşte tam da bu nedenle Alman siyasetçiler ondan hoşlanmıyor. (Alman siyasetçilerin) Alman çıkarlarını savunmaları gerekirdi, o zaman Erdoğan'la bir sorunları olmazdı." ifadelerini kullandı.
Almanya'daki Türk siyasetçileri reddeden anlayışı eleştiren Krah, şunları kaydetti:
"Çünkü onlar işlerini yapıyorlar, yani Türk çıkarlarını savunuyorlar. Almanya ve Türkiye dosttur, ortaktır, birlikte çalışırlar. Bu, her iki ülkeye de her zaman yardımcı olmuştur. Almanya'da Alman çıkarlarını temsil eden siyasetçiler ve Türkiye'de Türk çıkarlarını temsil eden bir Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bunu geliştirmek istiyoruz."
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