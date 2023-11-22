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Fırtına ve selden etkilenen bölgelerdeki KOBİ'lere faizsiz kredi! Bakan Mehmet Fatih Kacır duyurdu

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Giriş Tarihi: 22.11.2023 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023
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Fırtına ve selden etkilenen bölgelerdeki KOBİ’lere faizsiz kredi! Bakan Mehmet Fatih Kacır duyurdu

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, fırtına, aşırı yağış ve selden etkilenen bazı bölgelerdeki KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi imkanı sağlayacaklarını duyurdu. Peki, faizsiz kredi desteği kaç ay geri ödemesiz ve kaç ay vadeli olacak? İşte ayrıntılar...

Ankara Sanayi Odası (ASO) Kasım ayı Meclis Toplantısı, ASO Hizmet Binası'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla düzenlendi.

Burada konuşan Bakan Kacır, son dönemde Türkiye'nin hem bölgesinde hem de küresel ölçekte pek çok sorunla mücadele etme çabası içinde olduğunu belirterek, "Fakat Türk ekonomisi bütün bu zorluklarla baş edebilecek güçte olduğunu ispat etmiştir. Pandemiden bu yana küresel ekonomi yaklaşık yüzde 7 büyürken, Türkiye ekonomisi yüzde 20 büyümüştür. Son 12 çeyrektir ekonomimiz, üst üste büyüme trendini sürdürmektedir. Geçtiğimiz eylül ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına mukayese ettiğimizde yüzde 4'lük bir sanayi büyümesi gerçekleştirdik ve bu büyümeye yıllık yüzde 50,1 düzeyinde büyüyen yüksek teknoloji sektörleri öncülük ettiler. Bütün bunlar Ar-Ge ekosisteminin artık sanayinin yüksek teknoloji dönüşümüne lokomotif rol üstlenmekte olduğunu açıklıkla gösteriyor. İnşallah bu yolculuğa hep birlikte devam edeceğiz. Türkiye'yi üreten ama muhakkak katma değerli üreten, rekabetçi üreten bir ülke olarak kalkınma yolculuğuna devam edeceğiz" diye konuştu.

DESTEK AÇIKLAMASI

Bakan Kacır, "Bu hafta yine Türkiye'nin farklı coğrafyalarında yaşadığımız olumsuz hava koşulları, sel ve fırtına nedeniyle zarar gören KOBİ'lerimiz için KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı başlatıyoruz." dedi.

"FAİZSİZ KREDİ 12 AY GERİ ÖDEMESİZ 24 AY VADELİ OLACAK"

Türkiye'nin küresel iklim değişikliğinin etkisi ile farklı afetlerle mücadele etmek zorunda kaldığını hatırlatan ve krediye dair detayları anlatan Bakan Kacır, "Bu hafta yine Türkiye'nin farklı coğrafyalarında yaşadığımız olumsuz hava koşulları, sel ve fırtına nedeniyle zarar gören KOBİ'lerimiz için KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı başlatıyoruz. Daha önce yaşadığımız afetlerde olduğu gibi bu afet sonrasında da afetten etkilenen KOBİ'lerimizin yanında olacağız. Bu kapsamda Zonguldak Ereğli'de, Batman merkez, Diyarbakır Bismil, İstanbul Şile, Bursa Gemlik gibi afetten etkilenen bölgelerimizde hasar gören işletmelerimize destek olacağız. Hasarlarını belgeleyen ve ilgili komisyonlarca kayıt altına alınan KOBİ'ler, program kapsamında 1 milyon liraya kadar krediye faizsiz olarak erişiyor olacaklar. İlk 12 ayı geri ödemesiz, 24 ay vadeli olarak elde edebilecekleri bu kredinin işletmelerimizin zor günlerinde mücadelelerine katkı sunacağını umut ediyorum" dedi.

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