Fırtına ve selden etkilenen bölgelerdeki KOBİ’lere faizsiz kredi! Bakan Mehmet Fatih Kacır duyurdu

Burada konuşan Bakan Kacır, son dönemde Türkiye'nin hem bölgesinde hem de küresel ölçekte pek çok sorunla mücadele etme çabası içinde olduğunu belirterek, "Fakat Türk ekonomisi bütün bu zorluklarla baş edebilecek güçte olduğunu ispat etmiştir. Pandemiden bu yana küresel ekonomi yaklaşık yüzde 7 büyürken, Türkiye ekonomisi yüzde 20 büyümüştür. Son 12 çeyrektir ekonomimiz, üst üste büyüme trendini sürdürmektedir. Geçtiğimiz eylül ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına mukayese ettiğimizde yüzde 4'lük bir sanayi büyümesi gerçekleştirdik ve bu büyümeye yıllık yüzde 50,1 düzeyinde büyüyen yüksek teknoloji sektörleri öncülük ettiler. Bütün bunlar Ar-Ge ekosisteminin artık sanayinin yüksek teknoloji dönüşümüne lokomotif rol üstlenmekte olduğunu açıklıkla gösteriyor. İnşallah bu yolculuğa hep birlikte devam edeceğiz. Türkiye'yi üreten ama muhakkak katma değerli üreten, rekabetçi üreten bir ülke olarak kalkınma yolculuğuna devam edeceğiz" diye konuştu.