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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan yeni atama müjdesi

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Giriş Tarihi: 22.11.2023 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan yeni atama müjdesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Petrol, doğalgaz ve maden gelirleriyle kurulan “Aile ve Gençlik Fonu” ile yeni evlilikleri teşvik ederek gençlerimize destek olacağız." ifadelerine yer verdi. Diğer yandan Bakan Göktaş, engelliler için yeni atama müjdesini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Aile yapısının ve değerlerinin güçlendirilmesi, ailenin risk ve tehditlerden korunması, aile bireylerinin psikososyal durumlarının iyileştirilmesine ilişkin politikalarımıza yön verecek Aile Enstitüsü ve Bilim Kurulu kuracağız." şeklinde konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Petrol, doğalgaz ve maden gelirleriyle kurulan "Aile ve Gençlik Fonu" ile yeni evlilikleri teşvik ederek gençlerimize destek olacağız." ifadelerine yer verdi.

Göktaş, "0-3 yaş dönemi çocuklara bakım ve eğitim hizmeti veren kurumların sayısını artıracak çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda "Mahalle Odaklı Kreş Modelini" başlatıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştıracağımız bu modelle özellikle kadınların ev veya iş hayatı arasında bir tercih yapmak zorunda olmalarının önüne geçmeyi hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

YENİ ATAMA MÜJDESİNİ VERDİ

Bakan Göktaş "Bu yıl Şubat ayında 2 bin 323 engelli vatandaşımızın atamalarını gerçekleştirmiştik. Bu vesileyle kısa bir süre içerisinde yeni engelli atamalarının yapılacağının müjdesini de sizlerle ve milletimizle paylaşmak isterim." dedi.

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