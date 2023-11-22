Türkiye’den petrol hamlesi! Gözler o tarihe çevrildi

Böylece, 2023 sonunda Şırnak'ta üretim yapılan kuyu sayısının 29'a çıkarılması, günlük üretimin de 35 bin varile çıkarılması planlanıyor.

2024'TE 100 BİN VARİL ÜRETİM

Geçen aralık ayında 150 milyon varillik net petrol rezervinin keşfedildiği Gabar Dağı'ndaki Şehit Esma Çevik Petrol Sahasında ve yine Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünün keşfedildiği Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda ise üretim tüm hızıyla devam ediyor.