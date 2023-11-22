Meral Akşener’den CHP’ye yaylım ateşi: Yüzde 60 şakşakçılarının kola kutusu meraklılarının keyfi yerinde

İMAMOĞLU İTTİFAK İÇİN BASTIRIYOR

Diğer yandan Ekrem İmamoğlu'da sürekli olarak "İstanbul İttifakı" vurgusu yaparak Akşener'i ittifaka ikna etmeye çalışırken dün yaptığı açıklamada yine İYİ Parti'ye mesaj gönderdi. İmamoğlu "Ben hep söyledim ittifak meselesi bir kişinin kararıyla değil partilerle ilgili bir süreçtir. Biz her zaman en iddialı olduğumuz şey toplumsal ittifak olarak tarifledik. Toplumsal ittifakı en güçlü şekilde kurmaya kararlıyız. Elbette bunun siyasi olarak görüşülmesi de mümkündür, daha önce olduğu gibi ve başarıldığı gibi." dedi.