Meral Akşener'den CHP'ye yaylım ateşi: Yüzde 60 şakşakçılarının kola kutusu meraklılarının keyfi yerinde
14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında CHP ile köprüleri atan ve yerel seçimlerde her ilde ayrı aday çıkaracaklarını duyuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener TBMM'de partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. CHP'yi sert sözlerle eleştiren Akşener "Yüzde 60 şakşakçılarının, kola kutusu meraklılarının keyfi yerinde. Ama İYİ Parti zor durumdaymış" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu ailesine vasiyet eden ancak seçimlerideki hezimet sonrası Bay Kemal'i nefsine yenik düşmekle suçlayan Akşener yerel seçimlerde her ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını ifade etti.
TACİZ İDDİALARI DİNMEK BİLMİYOR
İYİ Parti'de yerel seçim hazırlıkları sürerken bir yandan da parti içinde banka hesapları ve taciz konularında gündeme gelen iddialar siyasetin gündeminde yer alıyor.
AYRI ADAYLARLA YEREL SEÇİM YOLUNDA
Yerel seçimler öncesi CHP ile köprüleri atan Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday olmadığı için korkaklar diyerek suçlamış ve bu iki şehirde de ayrı çıkaracaklarını belirtti.
ÖZEL-AKŞENER BULUŞMASI OLACAK MI?
Ancak CHP'de yaşanan genel başkan değişikliği sonrası CHP ile İYİ Parti'nin tekrar bir araya gelip gelmeyeceği merak edilirken Özgür Özel'in Akşener ile önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştireceği de iddia edildi.
İMAMOĞLU İTTİFAK İÇİN BASTIRIYOR
Diğer yandan Ekrem İmamoğlu'da sürekli olarak "İstanbul İttifakı" vurgusu yaparak Akşener'i ittifaka ikna etmeye çalışırken dün yaptığı açıklamada yine İYİ Parti'ye mesaj gönderdi. İmamoğlu "Ben hep söyledim ittifak meselesi bir kişinin kararıyla değil partilerle ilgili bir süreçtir. Biz her zaman en iddialı olduğumuz şey toplumsal ittifak olarak tarifledik. Toplumsal ittifakı en güçlü şekilde kurmaya kararlıyız. Elbette bunun siyasi olarak görüşülmesi de mümkündür, daha önce olduğu gibi ve başarıldığı gibi." dedi.
Bu gelişmeler yaşanırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener TBMM'de düzenlenen Grup Toplantısı'nda partililere seslendi. Akşener yaptığı konuşmada CHP'yi hedef alırken şu ifadeleri kullandı.
PARTİ İÇİ HESAPLAŞMALAR İÇİN TÜRKİYE'Yİ FEDA ETTİNİZ
Seçimleri elbirliğiyle Sayın Erdoğan'a hediye edenlerin keyfi yerinde. Parti içi hesaplarını görmek için Türkiye'yi feda edenlerin keyfi yerinde.
KOLA KUTUSU MERAKLILARI
Yüzde 60 şakşakçılarının, kola kutusu meraklılarının keyfi yerinde. Ama tüm itirazlarında haklı çıkan, sözünün değeri daha yeni anlaşılan İYİ Parti, zor durumdaymış.
"YÜZDE 60'LA KAZANIRIZ DİYENLER..."
Dün 'Yüzde 60 ile kazanırız' yalanını üretenler bugün çıkıp İYİ Parti üzerinden yeni yalanlar türetiyorlar. Varsın olsun. Biz artık alıştık çünkü bunların tıyneti böyle. Hiç kusura bakmasınlar, İYİ Parti'de güneş yerinde, her şey yolunda.
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