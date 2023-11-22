AK Parti belediye başkan adaylarını ne zaman açıklayacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarihi duyurdu

AK PARTİ, BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Bir gazetecinin "Belediye başkan adaylarıyla ilgili süreç devam ediyor. Adayların duyurusu ne zaman yapacak? Bununla ilgili takvimi paylaşır mısınız?" sorusuna yönelik Başkan Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak tüm seçimlerde olduğu gibi yaklaşan yerel seçimde de iddialıyız. Çalışmalarımızı bu iddiamız nispetinde çok titiz bir biçimde yapıyor, adaylarla ilgili süreçte her konuyu ince eliyor sık dokuyoruz." dedi.

"ANALİZLER YAPILDI! ADAYLAR..."

AK Parti'nin adayların seçilmesi için gerekli hazırlıkları ve analizleri yaptığını ifade eden Başkan Erdoğan, "Zaten bildiğiniz gibi AK Parti olarak bizim seçim hazırlıklarımız bir önceki seçimin tamamlanmasıyla birlikte başlar. Özellikle büyükşehirler başta olmak üzere her ilde kamuoyu yoklamaları yaptık, yapıyoruz. Sonuçları analiz edip milletimizin gönlündekini anlamaya, şehirlerimize en faydalı olacak adayları belirlemeye gayret gösteriyoruz.

Bir defa 1 Aralık belediye başkan adayı olmak isteyen ve görevden bu nedenle ayrılması gereken memurların istifaları için son tarih. Memurların durumunu da görelim. Onların durumu da netleştikten sonra Aralık ayının ortalarına doğru artık adaylarımızı peyderpey açıklamaya inşallah başlarız." ifadelerine yer verdi.