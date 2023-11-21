21 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi! Yeni durak Cezayir

Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi! Yeni durak Cezayir

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2023 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan Gazze diplomasisi! Yeni durak Cezayir

Son dakika haberi | Gazze için diplomasi trafiğini sürdüren Başkan Erdoğan'ın yeni durağı Cezayir olacak. Erdoğan, resmi ziyarette bulunacağı Cezayir'e gitmek için yola çıkarken; ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA