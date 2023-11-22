Son dakika: Başkan Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımı’na tebrik telefonu! Dikkat çeken Almanya detayı...

"ŞAMPİYONLUĞA GİDERKEN DE BU İMKANI YAKALAYACAĞIZ"

Montella'yı kutlayan Başkan Erdoğan, "Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya grup lideri olarak gitme imkanı yakaladık. Almanya'da zaten kendi sahamızda oynayacağız. Almanya ile yaptığımız hazırlık maçında oradaki seyircilerimizin desteğiyle nasıl adeta kendi sahamızda oynar gibi oynadıysak, şimdi şampiyonluğa giderken de bu imkanı yakalayacağız." diye konuştu.