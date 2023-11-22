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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu! Dikkat çeken Almanya detayı...

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Giriş Tarihi: 22.11.2023 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımı’na tebrik telefonu! Dikkat çeken Almanya detayı...

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu son maçında Galler ile 1-1 berabere kalarak Almanya'da düzenlenecek finallere grup lideri olarak katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti. Görüşmede Başkan Erdoğan'ın Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ile sözleri ise dikkat çekti.

SON DAKİKA | 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı daha önce garantileyen A Milli Takım, elemelerdeki son maçında Galler'le deplasmanda 1-1 berabere kalarak D Grubu'nu lider tamamladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, karşılaşmayı tribünden izleyen Bakan Osman Aşkın Bak, maçın ardından milli takımı soyunma odasında ziyaret ederek teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti.

Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın telefonu aracılığıyla A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcularla görüştü.

"ŞAMPİYONLUĞA GİDERKEN DE BU İMKANI YAKALAYACAĞIZ"

Montella'yı kutlayan Başkan Erdoğan, "Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya grup lideri olarak gitme imkanı yakaladık. Almanya'da zaten kendi sahamızda oynayacağız. Almanya ile yaptığımız hazırlık maçında oradaki seyircilerimizin desteğiyle nasıl adeta kendi sahamızda oynar gibi oynadıysak, şimdi şampiyonluğa giderken de bu imkanı yakalayacağız." diye konuştu.

"ALLAH ŞİFALAR VERSİN"

Maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Uğurcan Çakır ile konuşan Başkan Erdoğan, sağlık durumunu sorduğu milli kaleciye "Allah şifalar versin." diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

"GAYET GÜZEL BİR ŞEKİLDE KÖŞEYE TOPU BIRAKTI"

Sonrasında milli kaleci Altay Bayındır ile görüşen ve kendisini tebrik eden Başkan Erdoğan, A Milli Takım'ın penaltıdan beraberlik golünü atan Yusuf Yazıcı için de "Gayet güzel bir şekilde köşeye topu bıraktı." ifadelerini kullandı.

"TÜM ARKADAŞLARI GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve milli futbolcuları tebrik eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm arkadaşları gözlerinden öpüyorum. Yönetimi de ayrıca kutluyorum." dedi.

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