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KYK yurtlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Osman Aşkın Bak duyurdu! Mühendisler görevlendirildi...

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Giriş Tarihi: 21.11.2023 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023
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KYK yurtlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Osman Aşkın Bak duyurdu! Mühendisler görevlendirildi...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak son dönemde KYK yurtlarında yaşanan asansör kazalarına yönelik değerlendirmede bulundu. Artık tüm asansörlerde karekod uygulamasına geçileceğini söyleyen Bakan Bak "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından mühendisler görevlendirildi, bütün yurtlar tek tek dolaşılıyor, asansör sistemleri kontrol ediliyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KAREKOD YERLEŞTİRİLECEK

Asansörlerimize Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile karekod uygulaması getiriyoruz. Oradan öğrenci her şeyi şeffaf şekilde görecek.Asansörün tipi, bakımının ne zaman yapıldığı gibi bilgiler karekoddan görülecek.Karekodların yerleştirilmesi çok kısa süre içinde tamamlanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından mühendisler görevlendirildi, bütün yurtlar tek tek dolaşılıyor, asansör sistemleri kontrol ediliyor.Asansör sözleşmeleri de mercek altına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Aydın'daki asansör kazasında adli soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı. İdari soruşturmada ise görevlendirilen bakanlık müfettişi rapor hazırlıyor.Yurtlardaki asansörlerde güvenlik tertibatları var. Bu zamana kadar hiçbir yurdumuzda asansör düşme olayı olmamıştır.

GÜVENLİ YERE OTOMATİK İNİYOR

Voltaj düşmesi gibi durumlarda asansör kendini emniyete alarak, en alt kata, yani güvenli yere otomatik olarak iniyor. Öğrenci yurtlarındaki asansörlerin sözleşmeleri her sene yenileniyor, bakımları yapılıyor, her ay periyodik olarak muayene ediliyor, arıza var ise anında müdahale ediliyor.

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