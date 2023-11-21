KYK yurtlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Osman Aşkın Bak duyurdu! Mühendisler görevlendirildi...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak son dönemde KYK yurtlarında yaşanan asansör kazalarına yönelik değerlendirmede bulundu. Artık tüm asansörlerde karekod uygulamasına geçileceğini söyleyen Bakan Bak "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından mühendisler görevlendirildi, bütün yurtlar tek tek dolaşılıyor, asansör sistemleri kontrol ediliyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
KAREKOD YERLEŞTİRİLECEK
Asansörlerimize Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile karekod uygulaması getiriyoruz. Oradan öğrenci her şeyi şeffaf şekilde görecek.Asansörün tipi, bakımının ne zaman yapıldığı gibi bilgiler karekoddan görülecek.Karekodların yerleştirilmesi çok kısa süre içinde tamamlanacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından mühendisler görevlendirildi, bütün yurtlar tek tek dolaşılıyor, asansör sistemleri kontrol ediliyor.Asansör sözleşmeleri de mercek altına alındı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Aydın'daki asansör kazasında adli soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı. İdari soruşturmada ise görevlendirilen bakanlık müfettişi rapor hazırlıyor.Yurtlardaki asansörlerde güvenlik tertibatları var. Bu zamana kadar hiçbir yurdumuzda asansör düşme olayı olmamıştır.
GÜVENLİ YERE OTOMATİK İNİYOR
Voltaj düşmesi gibi durumlarda asansör kendini emniyete alarak, en alt kata, yani güvenli yere otomatik olarak iniyor. Öğrenci yurtlarındaki asansörlerin sözleşmeleri her sene yenileniyor, bakımları yapılıyor, her ay periyodik olarak muayene ediliyor, arıza var ise anında müdahale ediliyor.
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