KYK yurtlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Osman Aşkın Bak duyurdu! Mühendisler görevlendirildi...

KAREKOD YERLEŞTİRİLECEK

Asansörlerimize Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile karekod uygulaması getiriyoruz. Oradan öğrenci her şeyi şeffaf şekilde görecek.Asansörün tipi, bakımının ne zaman yapıldığı gibi bilgiler karekoddan görülecek.Karekodların yerleştirilmesi çok kısa süre içinde tamamlanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından mühendisler görevlendirildi, bütün yurtlar tek tek dolaşılıyor, asansör sistemleri kontrol ediliyor.Asansör sözleşmeleri de mercek altına alındı.