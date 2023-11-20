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Kemal Kılıçdaroğlu telefon misali! Arka planda çalışmaya devam ediyor! Özgür Özel'e karşı yeni adımlar...

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Giriş Tarihi: 20.11.2023 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023
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Kemal Kılıçdaroğlu telefon misali! Arka planda çalışmaya devam ediyor! Özgür Özel’e karşı yeni adımlar...

CHP ve Türk siyasi tarihine kaybettiği seçimlerle damga vuran Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu Ekrem İmamoğlu ve değişimcilerin adayı Özgür Özel'e kaptırdı. Kılıçdaroğlu'nun bu mağlubiyet sonrası siyasetten çekileceği beklense de Bay Kemal açtığı ofislerle çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Partinin atması gereken adımları tek tek anlattığı öğrenilen Kılıçdaroğlu, İstanbul'da da temaslarda bulunuyor. Kurultay yenilgisi sonrası 100'ü aşkın CHP'li ile görüşen Kılıçdaroğlu'nun yeni adımlarının neler olacağını da merak konusu...

CHP'de 13 yılda aldığı mağlubiyetler sonrası genel başkanlık koltuğunu değişimcilerin ve Ekrem İmamoğlu'nun adayı Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu partiye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

ATILMASI GEREKEN ADIMLARI TEK TEK ANLATIYOR

CHP Kurultayı'nda 13 yıllık koltuğunu kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu, o günden bu yana 100'ü aşkın CHP'li ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü isimler arasında eski milletvekillerinden mevcut genel başkan yardımcılarına kadar pek çok siyasi yer alıyor. Partinin atması gereken adımları tek tek anlattığı öğrenilen Kılıçdaroğlu, İstanbul'da da temaslarda bulunuyor.

SİYASETTEN ÇEKİLECEĞİ BEKLENİYORDU AMA...

Ankara'da ofis açarak 'Buradayım' mesajı veren Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü isimler arasında mevcut genel başkan yardımcıları Mehmet Tüm, Aylin Nazlıaka ve Koza Yardımcı da yer alıyor. Kurultay sonrası siyasetten elini ayağını çekmesi beklenen Kemal Kılıçdaroğlu, öngörüleri boşa çıkardı.

BİRÇOK İSİMLE TEMAS HALİNDE

Önce Ankara'da ofis açarak gündeme oturan Kılıçdaroğlu, İstanbul'da da ofis arayışına girdi. Kuracağı vakıf çatısı altında siyasi çalışmalar yapmaya hazırlanan CHP'nin devrik lideri, partililerle de bağını koparmadı.

Kurultay yenilgisi sonrası hem telefonla hem de birebir 100'ü aşkın CHP'li ile görüşen Kılıçdaroğlu, konuşmalarında partinin benimsemesi gereken yol haritasını da detaylarıyla anlatıyor.

O İSİMLER KILIÇDAROĞLU'NDAN KOPMADI

Kurultayın ardından eski milletvekilleri ve PM üyelerinin yanı sıra il-ilçe örgütlerinden de çok sayıda partili, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü siyasiler arasında mevcut genel başkan yardımcıları Mehmet Tüm, Aylin Nazlıaka ve Koza Yardımcı'nın da bulunduğu öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in A takımında yer alan 3 isim, genel başkanlık seçiminde Özel'e karşı Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti.

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