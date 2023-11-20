Kemal Kılıçdaroğlu telefon misali! Arka planda çalışmaya devam ediyor! Özgür Özel’e karşı yeni adımlar...

ATILMASI GEREKEN ADIMLARI TEK TEK ANLATIYOR

CHP Kurultayı'nda 13 yıllık koltuğunu kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu, o günden bu yana 100'ü aşkın CHP'li ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü isimler arasında eski milletvekillerinden mevcut genel başkan yardımcılarına kadar pek çok siyasi yer alıyor. Partinin atması gereken adımları tek tek anlattığı öğrenilen Kılıçdaroğlu, İstanbul'da da temaslarda bulunuyor.