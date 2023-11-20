Ekrem İmamoğlu sınıfta kaldı: İstanbullunun ulaşımla imtihanı! Metro yine arıza yaptı onlarca insan mağdur oldu
CHP’li İBB başkanı Ekrem İmamoğlu, fırsat bulamadığı için İstanbul’a hizmet edemiyor. En son Özgür Özel ile şehir şehir dolaşan İmamoğlu, göreve geldiğinden beri 16 milyonluk İstanbul’u ihmal ediyor. Verdiği sözleri tutmayıp üstüne hazır projelerin de etkisini yitirmesine sebep olan İmamoğlu, ulaşım sorununu çözemedi. İETT, Metrobüs, metro arızaları ve kazaları nedeniyle vatandaş, toplu taşıma kullanmaya çekiniyor. Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nda teknik bir arıza yaşandığı belirtildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiğinden bu yanda İstanbul için vadettiği projeleri yapmadı. "Her şey çok güzel" olacak sloganıyla "Her şeyi ziyan" eden İmamoğlu, İstanbul'u günden güne geriye götürdü.
Şehrin sorunlarını çözmek yerine Özgür Özel ile il il dolaşan İmamoğlu'nun fırsat bulması ve İstanbul'a hizmet etmesi beklenirken ulaşım arızaları her geçen gün artıyor.
Metro, Metrobüs, İETT araçlarının bakımsızlığı nedeniyle arıza ve yaşanan elim kazalar yaşanırken Metro İstanbul'ın resmi X hesabından yeni bir duyuru yapıldı.
KİRAZLI-KAYAŞEHİR MERKEZ METRO HATTI'NDA ARIZA
Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler, Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında gerçekleştirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.
#MetroDuyuru #M3— Metro İstanbul (@metroistanbul) November 19, 2023
M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılmaktadır.
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