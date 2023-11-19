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Bakan Koca duyurdu: 61 hasta 49 refakatçi daha Gazze'den çıkartıldı!

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Giriş Tarihi: 19.11.2023 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023
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Bakan Koca duyurdu: 61 hasta 49 refakatçi daha Gazze’den çıkartıldı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 61 hastayla 49 refakatçinin daha Gazze’den Mısır’a geçişi bu akşam sağlandı. Geceyi El-Ariş’te, hastanede geçirecek olan hastaların sabah uçakla Ankara’ya getirilmesi planlanıyor. Gazzeli her hastanın tedavisi kardeşlerimize ve yaralanmış insanlık vicdanına karşı görevimizdir.

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