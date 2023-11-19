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CHP'de 'Özel' kıyım bitmiyor! Anons etmedi diye uzun süredir sunuculuk yapan Barış Bozkurt'un işine son verdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.11.2023
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CHP’de ’Özel’ kıyım bitmiyor! Anons etmedi diye uzun süredir sunuculuk yapan Barış Bozkurt’un işine son verdi

CHP'de gerçekleştirilen kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık koltuk macerası sona ererken, yeni Genel Başkan Özgür Özel seçilmişti. CHP içerisinde başlayan yeni kaosun ilk kıvılcımları Özel tarafından atılmaya başlandı. Özel'in partide kıyım yaparken, o kıyımdan nasibini bu kez, uzun süredir CHP'de sunuculuk yapan Barış Bozkurt aldı. Bozkurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hoşçabak baba ocağı, Hoşçakal büyük ailem" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde dananın kuyruğu geçtiğimiz haftalarda koptu. Binbir kavga, dövüş ve 'değişim' tartışmalarının gölgesinde yeni genel başkan belli oldu.

TAVŞAN KOLTUĞA ZIPLADI

Özgür Özel, CHP 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci turunda 812 oy alarak genel başkan seçildi.

ÖZEL VE İMAMOĞLU'CULAR İKİ FARKLI CEPHEYE Mİ AYRILDI?

"Değişimci" grubun içinde ilerleyen süreçte "Özelciler" ve "İmamoğlucular" şeklinde iki oluşumun farklı görüşleri savunabileceği kulislerde konuşuluyor.

ÖZGÜR ÖZEL'İN İLK KURBANLARI BAY KEMAL TARAFLAR OLDU

CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, göreve gelir gelmez ilk icraatının uzun bir süredir CHP'de sunuculuk yapan Barış Bozkurt'u görevden alması oldu.

ÖZEL KIYIM BAŞLADI

Uzun bir süredir CHP'de görev yapan isim, "Hoşçakal BABA ocağı, Hoşçakal büyük ailem" diyerek yolları ayırdıklarını duyurdu.

Veda paylaşımında, "Rahmetli Babam Yalçın Bozkurt'un 21 yıllık CHP ve SHP'de çalışma hayatından sonra bana emanet ettiği SHP ve CHP'de 29 yıl boyunca devam eden çalışma hayatım son buldu" diyerek duyuran Barış Bozkurt, "Hoşçakal BABA ocağı, Hoşçakal büyük ailem" ifadelerini kullandı.

'VEDA ETMENİN BURUKLUĞUNU…'

Barış Bozkurt :"Rahmetli Babam Yalçın Bozkurt'un Merhum Genel Başkanlar İsmet İnönü ile başlayıp Bülent Ecevit, Erdal İnönü ve Deniz Baykal ile devam eden 21 yıllık CHP ve SHP'de çalışma hayatından sonra bana emanet ettiği SHP ve CHP'de 29 yıl boyunca Sn. Murat Karayalçın, Sn. Hikmet Çetin, Sn. Altan Öymen, Merhum Deniz Baykal ve Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ile devam eden çalışma hayatım son buldu. BABA ocağım Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda etmenin burukluğunu ve bu büyük ailenin bir ferdi olmanın onurunu tüm hayatım boyunca yaşayacağım. Hoşçakal BABA ocağı, Hoşçakal büyük ailem."

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