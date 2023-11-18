Özgür Özel malumu ilan etti: Ekrem İmamoğlu’na danışıyorum | Yerel seçimler öncesi Meral Akşener’e baskı HEDEP’e mavi boncuk

"HEDEP'LE DE GÖRÜŞÜRÜZ"

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu konumunda olan HEDEP ile de görüşeceklerini kaydeden Özel iki eş başkanının kendisini aradığını belirterek, "'Hayırlı olsun ziyaretine de gelecekler. Ben genel başkanlar düzeyinde HEDEP'in meseleye tam olarak nasıl baktığını duymak isterim. Karşılıklı görüşmemiz lazım. Eş Genel Başkanlarla görüştükten sonra ben Parti Meclisine bu konuda bilgi vereceğim. Gerçekten HEDEP ne istiyor? Çünkü bazı açıklamalar var. Ben genel başkanlar düzeyinde HEDEP'in meseleye tam olarak nasıl baktığını duymak isterim. Türkiye'deki Kürtlerin önemli bir bölümünün, sol seçmenin bir bölümünün oyunu alan bir partiden söz ediyoruz. Ama benim, 'İlla kapalı kapılar ardında olsun, açık görüşmeyiz' falan gibi bir şeyim yok." ifadelerini kullandı.

Özel ittifakın gizli olmayacağını savunarak, "Bir şey yaparsak göz önünde yaparız, yapmayacaksak da yapmayız." dedi.

SELO'YA ÇAKTIĞI SELAMI SAVUNDU

Özel, kurultay konuşmasında terör suçlarından tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'a selam göndermesi sonrası gelen tepkilere yanıt vererek yaptığı hareketi savundu.

Bu selamın İYİ Parti ile kurulabilecek iş birliğini zedelemeyeceğini iddia eden Özgür Özel, "Bir kez o selam sadece Selahattin Demirtaş'la ilgili değil. Selçuk Mızraklı'nın da adını söyledim. Onun yanında Gezi tutuklularını da söyledim. Söylediklerimin ortak özelliği HEDEP'li olmaları değil, ortak özellikleri yargılanma süreçlerinde ciddi şekilde haksızlığa, hukuksuzluğa uğramış olmaları ve bunun ayrıca Anayasa Mahkemesi kararlarıyla da tescil edilmiş olması. Adil yargılanmadıkları ortada. Meseleye ben bu açıdan bakıyorum." savunmasını yaptı.