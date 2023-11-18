Özgür Özel malumu ilan etti: Ekrem İmamoğlu'na danışıyorum | Yerel seçimler öncesi Meral Akşener'e baskı HEDEP'e mavi boncuk
CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu gibi "koalisyon" birlikteliğini sürdürmek istediğinin sinyallerini verdi. PKK'nın siyasi uzantısı olan HEDEP ile görüşebileceklerini söyleyen Özel, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e de ittifak birlikteliği için baskı yaptı. CHP kurultayı öncesi "İmamoğlu'nun tavşan adayı" olduğu vurgulanan Özel, "Ekrem İmamoğlu'na akıl danışıyorum" diyerek adeta tavşan adaylığı itiraf etti.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel seçimlerin ardından daha da şiddetlenen kavgası sonrası Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıldır oturduğu koltuğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile hareket eden Özgür Özel'e kaptırdı.
ÖZEL'İN KOLTUĞUNA İMAMOĞLU VESAYETİ
Genel Başkan ne kadar Özgür Özel seçilse de koltuk Ekrem İmamoğlu vesayeti altında. Seçimin ardından Özgür Özel'i sıkı markaja alan Ekrem İmamoğlu "lider benim" pozu verdi ve "köşe"lerle sıkıştırdı. İmamoğlu, istediği isimleri Parti Meclisine sokarak partiyi hegemonyası altına alacak adımları da attı.
Özgür Özel'in "tavşan" adaylığı tescillenirken Özel bugün itiraf gibi bir açıklama ile Ekrem İmamoğlu'na akıl danıştığını söyledi.
CHP yandaşı T24'e konuşan Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu gibi "masa" siyasetini sürdürmek istediğinin siyallerini verdi. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HEDEP ile görüşebileceklerini söyleyen Özgür Özel Meral Akşener'e ittifak için de baskı yaptı.
"EKREM İMAMOĞLU'NA AKIL DANIŞIYORUM"
Ekrem İmamoğlu'nun Genel Merkez üzerindeki etkisi ve kurultay sürecinde kurulan delege borsası sorulan Özgür Özel, "Ekrem İmamoğlu'na akıl danışıyorum" dedi.
İmamoğlu ile aralarında "kardeşlik hukuku" olduğunu savunan Özel şunları söyledi:
"Ekrem Bey'le de birbirimize güvenimizi zedeleyecek hiçbir şey yaşamadık. Ekrem Bey İstanbul'a mühürlü, ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne mühürlüyüm. Türkiye ile ilgili bir iddia koyacaksak o zaman en doğru adayı belirleyecek, bugünden Ekrem İmamoğlu olarak belirlendi diye bir şey yok. Erdoğan'ı yenecek veya AK Parti'yi yenecek, sosyal demokrasiyi Türkiye'de iktidar yapacak kimse bizim adayımız olacak. Birlikte kazanacağız. Birileri bu ilişki bozmaya çalışacaklar. Ben buna izin vermeyeceğim. Ekrem Bey, İstanbul'la ilgili konularda bana bilgi veriyor. Ben ona önerilerde bulunuyorum. Ben partiyle ilgili meselelerde bütün sevdiğim, güvendiğim arkadaşlarıma akıl danıştığım gibi Ekrem Bey'e akıl danışıyorum ama aramızda bir vesayet ilişkisi olduğunu iddia etmek, birincisi bana, ikincisi Ekrem Bey'e, üçüncüsü partiye büyük haksızlık."
DELEGE PAZARI: BANA DA BİR SÜRÜ İDDİA GELDİ
Özel delege pazarına ilişkin ise, "Bazı olumsuz şeyler çift yönlü konuşuluyor. Böyle konularda kim ne biliyorsa savcıya gitsin. Ben bütün Türkiye'nin önünde kazandım kurultayı. Hiçbir belediye başkanına kurultay için söz vermedim. Bana da bir sürü iddia geldi. Parti şunu yapıyor, şu belediye başkanı şunu yapıyor, delegelere. Dedim ki Kemal Bey'in haberi yoktur dedim." ifadelerini kullandı.
HEDEP'E YANAŞTI AKŞENER'İ BASKILADI: SEÇMENE İZAH MÜMKÜN OLMAZ
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi "masa ittifaklarını" sürdümek istediğinin sinyalini veren Özgür Özel hem HEDEP'e hem de Meral Akşener'e yanaşma hamlelerini sürdürdü. Son dönemde partide yaşanan istifalarla birlikte ittifak kurması için baskı altına alınan Akşener'e baskıyı sürdüren Özgür Özel şunları söyledi:
"Tek başına kazanamayacağımız belli olan yerlerin ya da İYİ Parti'nin tek başına kazanamayacağı yerlerin kaybedilmesi durumunun seçmene izahı mümkün olmaz. Eski dosttan düşman olmaz. Birbirine kaybettirmek üzerine bir siyaset kurmayı doğru bulmam."
Akşener'le aralarında "abla-kardeş" hukuku olduğunu söyleyen Özel, "Kimse bizle ittifak yapmak zorunda değil ama ben bir şekilde bütün Türkiye'de; bütün seçim bölgelerinde değil ama tek başına kazanamadığımız yerlerde kaybettirmenin seçmene de partilerimize de Türkiye'ye de kaybettirmek olacağını ve izah etmekte güçlük çekeceğimizi düşünüyorum. Eğer onlar da uygun görürse yapıcı bir süreci başlatacağız." dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le de henüz bir görüşme planlanmadığını belirten Özel, "O konuda henüz bir karar vermiş değiliz. Meral Hanım talep ederse olabilir. Meral Hanım'dan bir talep gelmezse biz de bir telefon açıp nasıl yapalım diye sorabiliriz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Özel ittifak olmazsa da bunun CHP içinm felaket senaryosu olmadığını söyledi.
"HEDEP'LE DE GÖRÜŞÜRÜZ"
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu konumunda olan HEDEP ile de görüşeceklerini kaydeden Özel iki eş başkanının kendisini aradığını belirterek, "'Hayırlı olsun ziyaretine de gelecekler. Ben genel başkanlar düzeyinde HEDEP'in meseleye tam olarak nasıl baktığını duymak isterim. Karşılıklı görüşmemiz lazım. Eş Genel Başkanlarla görüştükten sonra ben Parti Meclisine bu konuda bilgi vereceğim. Gerçekten HEDEP ne istiyor? Çünkü bazı açıklamalar var. Ben genel başkanlar düzeyinde HEDEP'in meseleye tam olarak nasıl baktığını duymak isterim. Türkiye'deki Kürtlerin önemli bir bölümünün, sol seçmenin bir bölümünün oyunu alan bir partiden söz ediyoruz. Ama benim, 'İlla kapalı kapılar ardında olsun, açık görüşmeyiz' falan gibi bir şeyim yok." ifadelerini kullandı.
Özel ittifakın gizli olmayacağını savunarak, "Bir şey yaparsak göz önünde yaparız, yapmayacaksak da yapmayız." dedi.
SELO'YA ÇAKTIĞI SELAMI SAVUNDU
Özel, kurultay konuşmasında terör suçlarından tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'a selam göndermesi sonrası gelen tepkilere yanıt vererek yaptığı hareketi savundu.
Bu selamın İYİ Parti ile kurulabilecek iş birliğini zedelemeyeceğini iddia eden Özgür Özel, "Bir kez o selam sadece Selahattin Demirtaş'la ilgili değil. Selçuk Mızraklı'nın da adını söyledim. Onun yanında Gezi tutuklularını da söyledim. Söylediklerimin ortak özelliği HEDEP'li olmaları değil, ortak özellikleri yargılanma süreçlerinde ciddi şekilde haksızlığa, hukuksuzluğa uğramış olmaları ve bunun ayrıca Anayasa Mahkemesi kararlarıyla da tescil edilmiş olması. Adil yargılanmadıkları ortada. Meseleye ben bu açıdan bakıyorum." savunmasını yaptı.
ÇARK ETTİ
Seçildiği gün "Genel başkan olursam 3 hafta sonra buradasınız, tüzüğü değiştiriyorum söz veriyorum." diyerek aday belirlemelerde ön seçim yapılacağını söyleyen Özgür Özel şimdi ise çark etti.
Özel, "Orada haksızlık yaptılar. Ben bir mutlak ön seçimi milletvekilliği için söylüyorum. Belediyede her yerde ön seçim diyemezsiniz. Mevcut başkanlar var ve anket dedik. Zaten kurultayda onu söyledim. Eğer ankette başkan değişecekse ya da yeniden bizde olmayan bir belediyeye aday göstereceksek, belde, ilçe ve il düzeyinde örgütün görüşünü olarak yöntem belirleyeceğiz. Tercih ettiğim yöntem sandık ama resmi ön seçim dediğinizde onun tarihi Şubat ayının ortası. 35 gün kampanya süresi kalıyor. Onun için ben sonuçlarına uyulacak örgüt denetiminde eğilim yoklaması diyorum. Bunu söylememin sebebi adayları Aralık ayı içinde bitirip 2024'de belediye başkan adaylarıyla girmek istememden. Sandıktan vazgeçtiğimden değil. 500'e yakın adayı ön seçimle belirleyebiliriz. Örgüt bir yerde biz bir adayda uzlaştık. Bu adayı ikna edersek olur dediği yerler oluyor. O karara saygı duyarız." iddiasında bulundu.
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