Türkiye Almanya’ya önce masada sonra sahada galip geldi: Bizim Çocuklar yıktı geçti, gurbetçiler sokaklara döküldü | A Haber görüntüledi
Başkan Erdoğan, Almanya’da işgalcilere arka çıkan Olaf Scholz ile bir araya gelerek, tüm dünyanın karşısında Gazze konusunda dik duruş sergiledi ve İsrail’in soykırım yaptığını yineledi. Siyonizm yanlısı olan basın mensubunun Eurofighter tehdidine pabuç bırakmayarak adeta ikinci ‘one minute’ olayını yaşattı. Ardından Başkan Erdoğan, "Good evening, good night" sözleriyle toplantıyı sonlandırdı. Başkan Erdoğan Almanlara masada tarihi ayarı verirken ‘Bizim Çocuklar’ da yeşil sahalarda galip geldi. Almanya sokakları Türk bayraklarıyla bezendi. A Haber sokağa akın eden gurbetçilerin sevinç gösterilerini ekrana taşıdı. İşet detaylar…
A Milli Futbol Takımı, özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, mücadeleden 3-2'lik skorla yeşil sahalardan galip ayrıldı.
A Milli Futbol Takımı, Ferdi Kadıoğlu ve genç oyuncu Kenan Yıldız'ın attığı harika goller ile soyunma odasına 2-1 üstün gitti.
Milliler, 71'nci dakikada Yusuf Sarı'nın attığı öne geçti. Böylece A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Almanya'yı deplasmanda 3-2'lik skorla yendi. Almanya'daki gurbetçiler sokaklara akın etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN ALMANYA TARİHİ AYAR
Öte yanadan geçtiğimiz gün Başkan Erdoğan'ın Almanya'da dünyanın gözü önünde soykırıma arka çıkan olaf Scholz'a ayar üstüne ayar vermesinin yakınları sürmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan, "Eğer burada elimiz, kolumuz, dilimiz bağlı kalırsak bunun tarihe hesabını veremeyiz. Onun için bir borçluluk psikolojisi içerisinde İsrail-Filistin savaşını değerlendirmemek gerekir. Bakın ben rahat konuşuyorum. Çünkü bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olsak bu kadar rahat konuşamayız. Ama borçlu olanlar, rahat konuşamıyorlar. Biz Holokost cenderesinden geçmedik. Öyle bir durumumuz da yok. Çünkü insana saygımız bizim çok çok farklıdır" ifadelerini kullanmıştı.
Başkan Erdoğan, Eurofighter savaş uçaklarına ilişkin ise "Eurofighter konusunda Almanya verir veya vermez. Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerden bunların çalışmasını yaparız, temin ederiz. Şu anda insansız savaş uçakları noktasında da Türkiye önde gelen ülkelerden bir tanesi durumuna gelmiştir. Bir basın mensubu olarak, bizi bununla tehdit etmeyin. Bize öyle sorular sorun ki bu sorular vicdani olsun, insani olsun, cevaplarını da biz size o şekilde verelim." açıklamasında bulunmuştu.
"GOOD EVENING, GOOD NIGHT"
Gazetecilerin soruları bittikten sonra kulaklığını çıkaran Erdoğan, toplantı sonunda "Good evening, good night" diyerek veda etmişti.
"ÖNCE MASADA SONRA SAHADA"
Tüm bu yaşananların ardından Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda yapılan karşılaşmada Millilerimiz ve taraftarlar müthiş bir performansı herkesi mest ederken, karşılaşma sonrası sosyal medya yıkıldı.
İşte o yorumlardan bazıları:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından, "Almanya'yı 3-2 yenen A Milli Futbol Takımımızı kutluyoruz!" Tebrikler #Bizimçocuklar. Masada ve sahada imza atmaya devam!" ifadelerini kullandı.
AK Gençlik İstanbul hesabından da, "Hem masada, Hem sahada. Tebrikler #BizimÇocuklar" paylaşımında bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Good evening, good night!" notunu düştü.
AK Gençlik ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"Good Night, Good Evening, Germany."
"One Minute" ten sonra, "good evening, good night" da tamam"
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