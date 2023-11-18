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Haberler Galeri Simpsonlar’dan yeni din pazarlaması: Homer Simpson Kubbetü’s Sahra’da ‘Hrismüsyahudi’ tabiriyle topluma sesleniyor! Hedef dünyada tek din mi?

Simpsonlar’dan yeni din pazarlaması: Homer Simpson Kubbetü’s Sahra’da ‘Hrismüsyahudi’ tabiriyle topluma sesleniyor! Hedef dünyada tek din mi?

ABD yapımı olan 1989 yılında animasyon durum komedisi olarak bilinen Simpsonlar, dünyada yaşanan her kaosun ardından, ilgili bölümleriyle gündeme geliyor. Daha önce Trump'ın Başkanlık koltuğundan kalkacağını izletmiş ve yerini gerçekten de Biden'a bırakmıştı. Öte yandan geçtiğimiz yıl Türkiye'de yaşanan depremle ilgili de bir sahne gündemde yer almıştı. Bu durum Simpsonlar'ın kehanetleri olarak nitelendirilirken katil İsrail'in yıllardır Kudüs'le ilgili Filistinlilere uyguladığı baskı ve işgal eylemleri 7 Ekim'den bu yana soykırıma dönüştü. Dünya gündemini sarsan olaylar Simpsonlar'ın 2020 yılından bir sahneyi akıllara getirdi. Kudüs'te canlandırılmış olması ve tek din vurgusu yapılması bölümün en dikkat çeken kısmı oldu. Küresel baskıların dünyadaki asıl hedefi tek din mi? İşte Simpsonlar'daki o sahne…

Giriş Tarihi: 18.11.2023 22:48 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 23:12
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Simpsonlar’dan yeni din pazarlaması: Homer Simpson Kubbetü’s Sahra’da ‘Hrismüsyahudi’ tabiriyle topluma sesleniyor! Hedef dünyada tek din mi?

İlk bölümünün yayınlandığı 1989 yılından bu yana devam eden ve kült bir çizgi haline gelen Simpsonlar, bugüne dek defalarca geleceği doğru bilmesiyle herkesi şaşkına çevirdi. 30 yıl önce yaptığı tahminlerin tutmasıyla dünya, Simpsonların "kehanetlerini" merak eder hale geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Simpsonlar’dan yeni din pazarlaması: Homer Simpson Kubbetü’s Sahra’da ‘Hrismüsyahudi’ tabiriyle topluma sesleniyor! Hedef dünyada tek din mi?

DÜNYAYI ŞAŞKINA ÇEVİREN SIMPSONLAR TAHMİNLERİ

2007 yılında sinema filmi olarak da izleyicilerin karşısına çıkan Simpsons, koronavirüs salgını da dahil olmak üzere bir dizi ürkütücü tahmin yaptı.

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Simpsonlar’dan yeni din pazarlaması: Homer Simpson Kubbetü’s Sahra’da ‘Hrismüsyahudi’ tabiriyle topluma sesleniyor! Hedef dünyada tek din mi?

Efsane dizi, Donald Trump'ın başkanlığından üç gözlü bir mutant balığın keşfine ve hatta Londra'daki gökdelen The Shard'ın dikilmesine kadar dünyanın dört bir yanından pek çok büyük olayı öngördü. Simpsonlar ayrıca, Dünya Kupası ve Super Bowl'un kazananlarını doğru şekilde tahmin etti ve Super Bowl'da Lady Gaga'nın 2017'deki devre arası şovundaki performansından önce gökten indiğini gösterdi.

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Simpsonlar’dan yeni din pazarlaması: Homer Simpson Kubbetü’s Sahra’da ‘Hrismüsyahudi’ tabiriyle topluma sesleniyor! Hedef dünyada tek din mi?

TRUMP'IN BAŞKANLIĞINDAN KORONAVİRÜSE KADAR PEK ÇOK ŞEYİ BİLDİLER…

33 sezonu boyunca dizi, Donald Trump'ın başkan olmasından Covid-19 salgınına kadar pek çok olaya daha yaşanmadan yer vermişti.

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Simpsonlar’dan yeni din pazarlaması: Homer Simpson Kubbetü’s Sahra’da ‘Hrismüsyahudi’ tabiriyle topluma sesleniyor! Hedef dünyada tek din mi?

KUDÜS'TE TEK DİN PAZARLAMASI!