Trabzonsporlu taraftarlardan Filistin'e destek yürüyüşü!

İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivil katliamının üstünden haftalar geçerken, dünyanın her bir noktasından halklar meydanlara dökülürken Filistin'e destek gösterilerinde bulunuyorlar. Türkiye'nin önde gelen spor camialarından Trabzonspor'un taraftar grupları, katillerin Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşünde bulundu.

Giriş Tarihi: 18.11.2023 18:39 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 18:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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