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Haberler Galeri Trabzonsporlu taraftarlardan Filistin'e destek yürüyüşü!

Trabzonsporlu taraftarlardan Filistin'e destek yürüyüşü!

İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivil katliamının üstünden haftalar geçerken, dünyanın her bir noktasından halklar meydanlara dökülürken Filistin'e destek gösterilerinde bulunuyorlar. Türkiye'nin önde gelen spor camialarından Trabzonspor'un taraftar grupları, katillerin Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşünde bulundu.

Giriş Tarihi: 18.11.2023 18:39 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 18:42
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Trabzonsporlu taraftarlardan Filistin’e destek yürüyüşü!

Soykırımcı İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor. 43 gündür hastane, okul, kilise ve cami ayırt etmeyen İsrail 12 binden fazla masum sivili katletti.

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Trabzonsporlu taraftarlardan Filistin’e destek yürüyüşü!

DÜNYA GAZZE'NİN YANINDA

Batı ülke liderleri ve medyası İsrail'in soykırımına arka çıkarken, halk ise Filistin'in yanında yer aldı.

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Trabzonsporlu taraftarlardan Filistin’e destek yürüyüşü!

TRABZONSPORLU TARAFTAR GRUPLARI MEYDANLARDA

Trabzon 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda başlayan yürüyüşe Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonsporlu taraftar grupları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

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Trabzonsporlu taraftarlardan Filistin’e destek yürüyüşü!

Kahramanmaraş Caddesi boyunca yürüdükten sonra Uzun sokağa çıkarak buradan devam etti. Yürüyüş boyunca İsrail aleyhinde sloganlar atıldı.

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Trabzonsporlu taraftarlardan Filistin’e destek yürüyüşü!

Yürüyüş, kalabalığın yeniden 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda dönmesiyle son buldu.