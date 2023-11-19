Kuryeler çalışıyor mu? İstanbul'da bugün moto kurye yasağı gelecek mi? 19 Kasım online siparişler gelir mi, moto kuryeler yasak mı?
İstanbul'da hava sıcaklıklarındaki ciddi düşüşle birlikte, ilçelerde yoğun yağışlar gözlendi. Şehrin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı başlamış durumda. Meteoroloji raporları, yurt genelindeki soğuk hava dalgasının salı gününe kadar devam etmesini bekliyor. Bu durum, özellikle sipariş verecek olanları kuryelerin çalışma durumu konusunda endişelendiriyor. Daha önceki dönemlerde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarında kuryelere getirilen yasaklar hatırlanıyor. Peki kuryeler çalışıyor mu? İstanbul'da bugün moto kurye yasağı gelecek mi?
İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle, 19 Kasım Pazar günü kuryelerin çalışma durumu merak konusu haline geldi. Yemek siparişi, market alışverişi veya kargo teslimatı bekleyenler, şehirdeki hava durumu etkisiyle kuryelerin hizmet verebilme durumunu araştırıyor. Geçmişte benzer durumlarda, İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle moto kuryelere trafiğe çıkış kısıtlamaları getirilmişti. Bu bağlamda, İstanbul Valiliği 19 Kasım Pazar günü için rüzgar ve yağışlı hava nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu. İşte konuya ilişkin son durum...
KURYELER BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?
İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle yağışlı ve rüzgarlı hava bugün etkisini artıracak.
Rüzgar,etkisini arttırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.
İstanbul'da kuryeler için alınan herhangi bir yasak bulunmuyor.
19 KASIM MOTOSİKLET VE ELEKTRİKLİ SCOOTER YASAK MI?
Özellikle rüzgarlı ve yağışlı havalarda motosiklet, elektrikli scooter gibi araçların görüş mesafesi düşüyor.
Bu sebeple motosiklet ve elektrikli scooterın trafiğe çıkış yasağı olup olmadığı merak ediliyor.
İstanbul Valiliğinden henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kuryeler çalışıyor mu? İstanbul'da bugün moto kurye yasağı gelecek mi? 19 Kasım online siparişler gelir mi, moto kuryeler yasak mı?
- VGM burs sonuçları sorgulama ekranı | 2023-2024 Yükseköğretim Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? 20 Kasım Pazartesi hangi ilçeler tatil? Kar tatili olan ilçeler son dakika! Beylikdüzü, Şişli, Beşiktaş...
- İstanbul Şile'de okullar tatil mi son dakika? Yarın Şile'de okullar tatil mi edildi? İstanbul Valiliği açıklaması...
- Üniversiteler yarın tatil mi son dakika? 20 Kasım Pazartesi üniversiteler tatil edildi mi? YÖK-Valilik son dakika açıklamaları...
- 5000 TL İKRAMİYE MÜJDESİ SON DAKİKA: Emekli çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi, ne zaman? Mazot ve Gübre Desteği alanlar...
- Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi son dakika? Yarın Bartın ve Karabük'te okullar tatil mi? MEB-Valilik son dakika açıklaması...
- Yarın Bolu, Bursa, Düzce'de okullar tatil mi? 20 Kasım Pazartesi okullar tatil edildi mi? Son dakika MEB-Valilik açıklamaları!
- ALES/3 SORU VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİR! ALES sınav soruları ve cevapları yayınlandı! ais.osym.gov.tr
- Okullar hangi illerde tatil olacak? İstanbul, Ankara yarın okullar tatil mi son dakika? İzmir, Sakarya, Konya, Şanlıurfa! Valilik açıklamaları...
- Erken emeklilik müjdesi son dakika duyuruldu! SGK, 1800-3600 prim günü olanlar listeye girdi! "Yaştan emekli" olacaklar...
- UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ONLİNE GİRİŞ EKRANI! Uzman öğretmenlik sınavı kaç soru ve kaç dakika? Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınav sonuçları...