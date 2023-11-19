Kuryeler çalışıyor mu? İstanbul’da bugün moto kurye yasağı gelecek mi? 19 Kasım online siparişler gelir mi, moto kuryeler yasak mı?

Özellikle rüzgarlı ve yağışlı havalarda motosiklet, elektrikli scooter gibi araçların görüş mesafesi düşüyor.

Bu sebeple motosiklet ve elektrikli scooterın trafiğe çıkış yasağı olup olmadığı merak ediliyor.

İstanbul Valiliğinden henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.