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Kuryeler çalışıyor mu? İstanbul'da bugün moto kurye yasağı gelecek mi? 19 Kasım online siparişler gelir mi, moto kuryeler yasak mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.11.2023
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Kuryeler çalışıyor mu? İstanbul’da bugün moto kurye yasağı gelecek mi? 19 Kasım online siparişler gelir mi, moto kuryeler yasak mı?

İstanbul'da hava sıcaklıklarındaki ciddi düşüşle birlikte, ilçelerde yoğun yağışlar gözlendi. Şehrin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı başlamış durumda. Meteoroloji raporları, yurt genelindeki soğuk hava dalgasının salı gününe kadar devam etmesini bekliyor. Bu durum, özellikle sipariş verecek olanları kuryelerin çalışma durumu konusunda endişelendiriyor. Daha önceki dönemlerde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarında kuryelere getirilen yasaklar hatırlanıyor. Peki kuryeler çalışıyor mu? İstanbul'da bugün moto kurye yasağı gelecek mi?

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle, 19 Kasım Pazar günü kuryelerin çalışma durumu merak konusu haline geldi. Yemek siparişi, market alışverişi veya kargo teslimatı bekleyenler, şehirdeki hava durumu etkisiyle kuryelerin hizmet verebilme durumunu araştırıyor. Geçmişte benzer durumlarda, İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle moto kuryelere trafiğe çıkış kısıtlamaları getirilmişti. Bu bağlamda, İstanbul Valiliği 19 Kasım Pazar günü için rüzgar ve yağışlı hava nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu. İşte konuya ilişkin son durum...

KURYELER BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle yağışlı ve rüzgarlı hava bugün etkisini artıracak.

Rüzgar,etkisini arttırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

İstanbul'da kuryeler için alınan herhangi bir yasak bulunmuyor.

19 KASIM MOTOSİKLET VE ELEKTRİKLİ SCOOTER YASAK MI?

Özellikle rüzgarlı ve yağışlı havalarda motosiklet, elektrikli scooter gibi araçların görüş mesafesi düşüyor.

Bu sebeple motosiklet ve elektrikli scooterın trafiğe çıkış yasağı olup olmadığı merak ediliyor.

İstanbul Valiliğinden henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

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