Bolu Tüneli yol son durum 19 Kasım Pazar | Bolu Tüneli açık mı, kapalı mı? KGM Trafiğe açık ve kapalı yollar listesi...
Bolu Dağı Tüneli'ndeki son durum, özellikle trafiğe çıkacak sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Şu an itibariyle Bolu Tüneli'nin durumuyla ilgili sorular öne çıkıyor: Tünel açık mı, kapalı mı? Bu sorular, kötü hava şartları nedeniyle önem arz ediyor. Hava koşullarının olumsuz ilerlemesi sebebiyle tünelle ilgili gelecek güncellemeler merakla bekleniyor. İşte son durum...
Bolu Dağı Tüneli'ndeki güncel durum, özellikle trafiğe çıkacak sürücüler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Şu an itibariyle Bolu Tüneli'nin mevcut durumuyla ilgili pek çok soru akılları meşgul ediyor: Tünel açık mı, kapalı mı? Bu sorular, kötü hava şartları nedeniyle daha da önem kazanıyor. İşte son dakika gelişmeleri...
BOLU DAĞI TÜNELİ AÇIK MI, KAPALI MI?
Öncelikle şunu belirtelim ki Bolu Dağı Tüneli'nde şu anda herhangi bir sebeple trafiğe kapanma durumu söz konusu değildir. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.
Bolu kent merkeziyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı sürüyor.
Bölgede gece saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Otoyolun Yumrukaya, Elmalık, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler kesimindeki yağış nedeniyle sürücüler güzergahta yavaş ilerliyor.
Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, polis sürücüleri dikkatli seyretmeleri konularında uyarıyor.
D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ve Karanlıkdere kesimlerinde de kar etkisini gösteriyor. Yol kenarlarının beyaza büründüğü kara yolunda ekipler, küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.
Kent merkezinde de kar yağışı devam ediyor.
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