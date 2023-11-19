Bolu Tüneli yol son durum 19 Kasım Pazar | Bolu Tüneli açık mı, kapalı mı? KGM Trafiğe açık ve kapalı yollar listesi...

Bolu Dağı Tüneli'ndeki güncel durum, özellikle trafiğe çıkacak sürücüler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Şu an itibariyle Bolu Tüneli'nin mevcut durumuyla ilgili pek çok soru akılları meşgul ediyor: Tünel açık mı, kapalı mı? Bu sorular, kötü hava şartları nedeniyle daha da önem kazanıyor. İşte son dakika gelişmeleri...

BOLU DAĞI TÜNELİ AÇIK MI, KAPALI MI?