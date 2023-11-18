Meral Akşener ilk kez konuştu: İspat edilirse politikayı bırakırım!

"İSPAT EDİLDİĞİ TAKDİRDE POLİTİKAYI TÜMDEN BIRAKACAĞIM"

Akşener, "Benim değil, oğlumun ve eşinin hesaplarının kontrol edildiği gayri resmi bildirildi. Bu doğru bir bilgi. Biz ilgili bankaya müracaat ettik, şimdi o gayri resmi bilgi resmi hale gelecek. Buradan dünkü sorulara son bir cevap vereyim, benim, oğlumun, gelinimin, yeğenlerimin, çocukluk arkadaşlarımızın, hiçbirinin bu ülkenin hiçbir belediyesiyle ne AK Parti belediyesiyle ne CHP belediyeleriyle herhangi bir irtibatı, iltisakı, işi, gücü yoktur. Bunu ispat edemeyen şerefsiz oğlu şerefsizdir. İspat edildiği takdirde de ben bu politikayı tümden bırakacağım" şeklinde konuştu.

"BELEDİYE BAŞKANLARINA SORMALARINI TALEP EDİYORUM"

Akşener, "Şimdi buradan belediye başkanlarına sesleniyorum, ben bu işlerde olmadığıma göre, benim de birilerini arayıp kardeş git şu işi yap demediğime göre, şayet partimizde bu manada iş güç yapan var ise bunlar belediye başkanlarının bilgisi dahilinde midir? Değil midir? Pek çok televizyon kanalında tebessüm edilerek sorulan soruların, kendilerini çok mutlu etmiş, cevaplarını ben kendimle ilgili verdiğime göre şimdi ilgili belediye başkanlarına sormalarını talep ediyorum." ifadelerini kullanarak diyerek bombayı Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın kucağına bıraktı.