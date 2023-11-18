Meral Akşener ilk kez konuştu: İspat edilirse politikayı bırakırım!
Meral Akşener yönetimindeki İYİ Parti’de sular durulmuyor. Son seçim arından parti kaosa sürüklenirken, parti kasasında 132 milyon liranın kayıp olması yeni bir kavgayı peşinden getirdi. Eski mali işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, Akşener ve ailesinin banka hesaplarının incelenmesini talep etti. Kayıp para iddialarına dair ilk defa açıklamada bulunan Akşener, “Bunu ispat edemeyen şerefsiz oğlu şerefsizdir. İspat edildiği takdirde de ben bu politikayı tümden bırakacağım" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İYİ Parti Seçim Hazırlıkları İstişare Toplantısı'na katıldı.
Şile'de gerçekleşen toplantıya İYİ Parti Başkanlık Divanı Üyeleri, milletvekilleri, Genel İdare Kurulu Üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri, İl Başkanları ve Belediye Başkanları katıldı.
Akşener, toplantıda konuşma gerçekleştirdi.
"HER GİDEN ARKADAŞ BİR ŞEKİLDE BİZİ HDP İLE EŞGÜDÜM HALİNE GETİREREK GİTTİ"
İYİ Parti'de yaşanan kaos ve istifalarla ilgili konuşan Akşener, "8 arkadaşımız çeşitli aralıklarla istifa ettiler. Dün akşam televizyona bakarken Tolga Akalın'ı Sözcü Televizyonu'nda gördüm, çok da başarılıydı ama sorular çok inciticiydi. Sonra diğer TV kanallarına baktığımda benzer incitici soruların ağırlıklı olarak da muhalefeti temsil ettiğini iddia eden TV kanallarında ve mutlu bir yüz ifadesiyle sürdürüldüğünü gördüm, demek ki bzı şeyleri anlatmak farz oldu. 8 milletvekili arkadaşımız o süreç içerisinde ayrıldılar. Ben asla istifa edip giden arkadaşlarımızın hakkında onları incitecek tek kelime, cümle etmemeye gayret ettim. Genel olarak da her giden arkadaş çok ilginç bir biçimde bizi HDP ile eşgüdüm haline getirerek gitti. Ama ilginç olanı şu; ya arkadaş, siz 2018'de CHP'yle yaptığımız ittifak çerçevesi içinde o ittifakın içinde birinci, ikinci sıralardan seçilecek yer olan üçüncü sıralardan ben yazdım. Milletvekili seçilirken, hiç HDP ile ilgili her hangi bir endişeniz olmadı mı? Seçilirken hiçbir şey olmadı, sonra nedense birden HDP bu arkadaşların hayatına girdi, çok üzüldüler. Sanki HDP ile bir yakınlığımız varmış gibi. Her giden arkadaş millete hesap vermek yerine, hayal kırıklığına uğrattıkları seçmenlere hesap vermek yerine hakaret etmeyi tercih ettiler" dedi.
KAYIP 132 MİLYON MESELESİ
Öte yandan 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından istifaların peş peşe yaşandığı İYİ Parti, bu kez de 'kayıp para' depremiyle sallandı.
Eski mali işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır'ın Meral Akşener'in hesapları incelensin başvurusu partiyi karıştırdı.
Parti kasasında 132 milyon lira olması gerekirken eksi 16 milyonda olduğunu öğrenen Dikbayır, paranın nereye gittiğini soruşturmaya başladı.
Öte yandan milletvekili adaylarından da yüklü miktarda para toplandığı, ancak bu paranın parti kasasına girmediği anlaşılmıştı.
"İSPAT EDİLDİĞİ TAKDİRDE POLİTİKAYI TÜMDEN BIRAKACAĞIM"
Akşener, "Benim değil, oğlumun ve eşinin hesaplarının kontrol edildiği gayri resmi bildirildi. Bu doğru bir bilgi. Biz ilgili bankaya müracaat ettik, şimdi o gayri resmi bilgi resmi hale gelecek. Buradan dünkü sorulara son bir cevap vereyim, benim, oğlumun, gelinimin, yeğenlerimin, çocukluk arkadaşlarımızın, hiçbirinin bu ülkenin hiçbir belediyesiyle ne AK Parti belediyesiyle ne CHP belediyeleriyle herhangi bir irtibatı, iltisakı, işi, gücü yoktur. Bunu ispat edemeyen şerefsiz oğlu şerefsizdir. İspat edildiği takdirde de ben bu politikayı tümden bırakacağım" şeklinde konuştu.
"BELEDİYE BAŞKANLARINA SORMALARINI TALEP EDİYORUM"
Akşener, "Şimdi buradan belediye başkanlarına sesleniyorum, ben bu işlerde olmadığıma göre, benim de birilerini arayıp kardeş git şu işi yap demediğime göre, şayet partimizde bu manada iş güç yapan var ise bunlar belediye başkanlarının bilgisi dahilinde midir? Değil midir? Pek çok televizyon kanalında tebessüm edilerek sorulan soruların, kendilerini çok mutlu etmiş, cevaplarını ben kendimle ilgili verdiğime göre şimdi ilgili belediye başkanlarına sormalarını talep ediyorum." ifadelerini kullanarak diyerek bombayı Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın kucağına bıraktı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray yeni Angelino'sunu buldu! 21 gol 34 asist: Tam 10 milyar euro...
- THY İPTAL sefer sorgulama yurtiçi-yurtdışı | Son dakika duyuruldu: 40 uçuş iptal edildi! 18 Kasım Cumartesi 2023THY hangi uçuşlar neden iptal edildi?
- Memur maaşına %52.47 zam: En düşük maaş 34.744 TL’ye yükselecek! Yeni maaşlar A'dan Z'ye hesaplandı! Öğretmen, Polis, Avukat, Hemşire…
- Bahar Candan neden tutuklandı, ne iş yapıyordu? Bahar ve Nihal Candan kaç yıl hapis cezası aldı, hangi cezaevine götürüldü?
- KYK BURS ÖDEME TARİHLERİ 2023-2024: GSB KYK bursları ne zaman yatacak? 3 aylık toplu ödeme yapılacak mı?
- Tozuna dahi paha biçilemiyor! Altından 1000 kat daha kıymetli! İşte dünyanın en pahalı madeni
- 96 milyon euroluk golcü geliyor! Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! İsmail Kartal’ın yeni prensi…
- Gelinim Mutfakta 17 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Elenen yarışmacı...
- Fenerbahçe’ye stoperin Cannavaro'su geliyor! Galatasaray taraftarını çılgına çevirecek transfer
- Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı esiyor! 5 isim bavulunu toplamaya başladı! Ara transfer döneminde bileti kesilenler…
- Emekliye %39.62 zamla yeni maaşlar şekillendi! SGK-SSK, Bağkur'lunun %5'lik ek iyileştirmeli hesabı netleşti! 7.500 TL'lik maaş+15'lik Refah Payı detayı...
- 1000 Yatırımlar Holding işlem tarihi 2023: 1000 Yatırımlar Holding kaç lot verdi? Halka arz sonuçları açıklandı!