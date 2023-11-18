Başkan Erdoğan'ın Almanya'ya Eurofighter resti sonrası dikkat çeken mesaj
Almanya’ya dün kritik bir ziyarette bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği basın toplantısında, Alman gazetecinin “Almanya, 40 Eurofighter talebinizi kabul edecek mi?” sorusuna tokat gibi bir yanıt vermişti. Bu rest ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün de bir açıklamada bulunarak, Türkiye’nin hamlesini açıkladı. İşte detaylar...
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısının bir kısmında gazetecilerin sorularına yanıt verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KAPAK: DÜNYADA SAVAŞ UÇAKLARINI ALMANYA MI ÜRETİYOR?
Başkan Erdoğan, Alman bir gazetecinin "Türk-Alman ilişkilerini, NATO içindeki iş birliğini tehlikeye atıyor musunuz? Türkiye, savunma sanayi için 40 Eurofighter talep ediyor. Almanya bunu kabul edecek mi?" sorusu üzerine şu tarihi yanıtı verdi:
"Eurofighter konusunda Almanya verir veya vermez. Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerden bunların çalışmasını yaparız, temin ederiz. Şu anda insansız savaş uçakları noktasında da Türkiye önde gelen ülkelerden bir tanesi durumuna gelmiştir. Bir basın mensubu olarak, bizi bununla tehdit etmeyin. Bize öyle sorular sorun ki bu sorular vicdani olsun, insani olsun, cevaplarını da biz size o şekilde verelim"
"DÜNYADAKİ EN İYİSİNİ GELİŞTİRMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR"
Başkan Erdoğan'ın ifadelerini destekleyen bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün'den geldi.
Haluk Görgün, Başkan Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek "Dünyada oyun değiştiren İHA/SİHA teknolojilerinde dünya liderliğimizi, arkamızdaki bu dik duruşa borçluyuz" dedi.
Haluk Görgün, "Dünyada oyun değiştiren İHA/SİHA teknolojilerinde dünya liderliğimizi; vatan evlatlarımıza olan güvene, sektörümüze olan inancımıza, ve en önemlisi arkamızdaki bu dik duruşa borçluyuz. Bu memleket için; insanlı, insansız tüm hava platformlarının dünyadaki en iyisini geliştirmek savunma sanayii olarak alnımızın yazısı ve boynumuzun borcudur" ifadelerine yer verdi.
TÜRKİYE, KENDİ YOLUNU YÜRÜYECEK
Başkan Erdoğan'ın Alman Başbakan karşısında verdiği bu tarihi ayar sonrası Türkiye bir kez daha kendi göbeğini kendisi keseceğini dünyaya duyurdu.
KAAN VE HÜRJET'İN YOLCULUĞU NE ZAMAN?
Milli uçak projeleri halen geliştirme ve test aşamasında. 2023 yılı Aralık ayında ilk uçuşunu yapacak KAAN ve geçtiğimiz Mayıs ayında ilk uçuşunu yapan HÜRJET, Türk havacılık sektöründe yeri gökle birleştirecek nitelikte.
KAAN'ların teknik özellikleri henüz Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) tarafından kamuoyu ile paylaşılmadı. Ancak 5'inci nesil bir uçak olan KAAN'ın, ilk 20 uçak için F110 motoru dış tedarikle alınırken yazılımı milli olacak. Sonraki KAAN üretimlerinde ise milli motor kullanılacak. Aynı durum HÜRJET için de geçerli. Türk Motor Sanayi (TEI) tarafından milli motorun üretilmesiyle de dışa bağımlılık büyük oranda sonlanacak. KAAN, Türk Hava Kuvvetlerinin stratejik görevlerine, HÜRJET ise hava-kara görevlerine angaje olabilecek.
Öte yandan, HÜRJET'in F-16 muadili bir uçak olabilmesi için paralel bir araştırma ve geliştirme (AR-GE) sürecinden geçmesi gerekiyor. Bu uçakların Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi ve muharip görevler alması, 2028 yılı sonrasında başlayacak.
Ancak KAAN ve HÜRJET'in nicelik ve nitelik yeterlilik bağlamında envanterde yerini alabilmesi en az 5-7 yıllık bir süreci kapsayabilir. Bu nedenle Türkiye, Eurofighter, F-16 veya muadili başka bir uçağa bu 10 yıllık süreçte ihtiyaç duyuyor.
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