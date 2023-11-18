Muharrem İnce CHP'ye kapıları şimdiden kapadı: Kazanmaları daha zor
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce hakkında kulislerde CHP’ye döneceği iddiaları ortaya atıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan İnce, “Ne benim CHP'ye girmek gibi bir düşüncem var, ne de böyle bir teklif var. " dedi. CHP'nin yerel seçimlerde Büyükşehirleri kazanamayacağını ima eden Muharrem İnce, "Büyükşehirleri CHP'nin kazanması, 2019 seçimlerinden daha zor. 2019 seçimlerini kazanmak daha kolaydı." dedi.
14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kala CHP'liler tarafından linç edilen Muharrem İnce, "17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi" kumpaslarını anımsatan çirkin bir kaset kumpasıyla adaylıktan çekilmek zorunda kaldı.
Uzun süre sessizliğini koruyan İnce "CHP'ye dönecek" iddilarına noktayı koydu.
CHP'YE DÖNMEK GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOK
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koltuğu kapan Özgür Özel'in eski CHP'lilere seslenerek, "Gelin baba evine güçlenelim." sözleri sonrası CHP yandaşı Sözcü'ye konuşan İnce böyle bir düşüncesi olmadığını söyledi.
İnce şu ifadelerle CHP'ye kapıları kapattı:
"Ne benim CHP'ye girmek gibi bir düşüncem var, ne de böyle bir teklif var. Ben, şimdi Memleket Partisi'nin genel başkanıyım. Bu partinin de yetkili kurulları var. Ne karar alacaksak yetkili kurullarımızda alırız. Pazar günü gündemimiz yerel seçimlere nasıl gireceğimiz konusu olacak. Seçimlere nasıl gireceğimizi konuşacağız. Biz, Memleket Partisi olarak seçime tek başımıza girecekmiş gibi kararımızı alacağız."
YEREL SEÇİMİ CHP'NİN KAZANMASI ZOR
Yerel seçimlere ilişkin de mesaj veren Muharrem İnce CHP'nin işinin zor olduğuna dikkat çekti.
İnce, "Büyükşehirleri CHP'nin kazanması, 2019 seçimlerinden daha zor. 2019 seçimlerini kazanmak daha kolaydı. " ifadelerini kullandı.
2019 a göre şartların şimdi daha kötü olduğunu ancak CHP'nin yine de kazanamayacağını savunan Muharrem İnce, "Neden derseniz; çünkü iktidar bir psikolojik üstünlük kazandı. Cumhurbaşkanlığını aldı, Parlamento çoğunluğunu aldı. Bir psikolojik üstünlük var. O üstünlükle seçime gidiyor." dedi.
ADAYLIKTAN ÇEKİLMİŞTİ: HİÇBİR BAHANELERİ KALMASIN
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve CHP yandaşları genel seçim sürecinde Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler ve dekontlar üzerinden kumpas kurarak İnce'yi hedefe koydu. Yaşanan çirkinliler sonrası Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayarak, "Hiçbir bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar." dedi.
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