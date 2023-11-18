Muharrem İnce CHP’ye kapıları şimdiden kapadı: Kazanmaları daha zor

"Ne benim CHP'ye girmek gibi bir düşüncem var, ne de böyle bir teklif var. Ben, şimdi Memleket Partisi'nin genel başkanıyım. Bu partinin de yetkili kurulları var. Ne karar alacaksak yetkili kurullarımızda alırız. Pazar günü gündemimiz yerel seçimlere nasıl gireceğimiz konusu olacak. Seçimlere nasıl gireceğimizi konuşacağız. Biz, Memleket Partisi olarak seçime tek başımıza girecekmiş gibi kararımızı alacağız."