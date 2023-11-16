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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Eurofighter savaş uçağı almak istiyoruz | Eurofighter Typhoon'un özellikleri neler?

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Giriş Tarihi: 16.11.2023 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Eurofighter savaş uçağı almak istiyoruz | Eurofighter Typhoon’un özellikleri neler?

Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "40 adet Eurofighter almak istiyoruz çok etkili bir uçak, Almanya itiraz ediyor. İngiltere ve İspanya çözeceğiz diyor.” açıklamasını yaptı. Peki, Eurofighter Typhoon'un özellikleri neler? Onu istin kılan ne? İşte detaylar...

40 adet Eurofighter Typhoon almak istiyoruz çok etkili bir uçak" ifadelerine yer veren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Almanya itiraz ediyor. İngiltere ve İspanya çözeceğiz diyor." dedi.

Bakan Güler şu açıklamaları yaptı:

-S400'ü alıp bir fabrikanın köşesine teslim edemeyiz. İhtiyaç duyduğumuz anda düğmeye basarız.

-ALTAY Tankıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Toplam 250 tankımız ALTAY olacak.

-KAAN inşallah bu yılın sonunda uçuşunu yapacak.

-Sınırlarımız olmadığı kadar güvenilir. Sınırlarımızda 60 bin personelimiz 24 saat çalışıyor. Arzu eden her vekili sınıra götürebiliriz.

-Siber Savunma ile uğraşıyoruz. Siber ülkemizi savunmak için ne gerekiyorsa çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Eğitim konusunda da dünyada neresi en iyiyse oradan eğitim alıyoruz.

-MKE'de eski teknolojiler var onları yeniliyoruz. Çalışmaları başlattık seneye bu zamanlar size bunları sunarız.

EUROFIGHTER SAVAŞ UÇAĞI ÖZELLİKLERİ NELER?

Uzunluk: 15.96 m (52.4 ft)

Mürettebat: 1 (2)

Kanat Açıklığı: 10.95 m (35.9 ft)

Kanat Açıklığı: 5.28 m (17.3 ft)

Kanat Alanı: 51.2 m²

Boş Ağırlık: 11,000 kg (24.000 lb)

Yüklü Ağırlığı: 16.000 kg

Max. Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg (51.800 lb)

Motor: 2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan

Motor Gücü: 60 kN (13.500 lbf) her biri

Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg (11.020 lb)

Maksimum hız :

Yüksek İrtifada: (2495 km / s veya 1550 mil)

Deniz Seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km / s veya 950 mph)

Menzil: 2900 km (1,800 mil)

Servis Yarıçapı: 19812 m (65,000 ft [343] [344] )

Tırmanış: 315 m / s [345] (62.000 ft / dak [346] )

İtiş/Ağırlık Oranı: 1.15

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