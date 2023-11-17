Eurofighter Typhoon’un özellikleri neler? F-35 ve F-16 savaş uçakları arasındaki farklar dikkat çekiyor

UÇAKLARIN "SAVAŞ BECERİLERİ"

Eurofighter Typhoon, BAE Systems Tranche 2 aviyonik sistemine, F35 ise JSF Cooperative Aviyonik sistemine sahip.

Savaş becerileri açısından, bu uçakların manevra kabiliyeti, silah donanımı, görünürlük ve radar kesit alanı önemli kabul edilebilecek faktörler.

Eurofighter Typhoon, F35 ve F16'dan daha çevik ve hızlı bir uçak.

Ayrıca, yüksek irtifada ve süpersonik hızlarda daha iyi performans gösteriyor.

Eurofighter Typhoon, havadan havaya, havadan karaya ve keşif görevleri için çeşitli silahlar taşıyabiliyor. F35 ise gelişmiş bir görünmezlik teknolojisine sahip, düşman radarlarından kaçınabiliyor.

F35, Eurofighter Typhoon ve F16'dan daha fazla silah taşıyabiliyor.

Ancak bunların çoğu dahili silah bölmelerinde bulanibiliyor.

F16, eski bir tasarıma sahip olmakla birlikte sürekli modernize edilmiş çok yönlü bir savaş uçağı.

Havadan havaya ve havadan karaya görevleri için uygun silahlar taşıyabiliyor ancak F35'lerde olduğu gibi "stealth" yani görünmezlik teknolojisine sahip değil.

HANGİ UÇAK NE ZAMANDAN BERİ NERELERDE KULLANILIYOR?

Eurofighter Typhoon, 2003'den beri üretiliyor.

Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Avusturya, Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt ve Katar gibi ülkeler tarafından kullanılıyor.

Eurofighter Typhoon, Libya, Irak, Suriye ve Yemen gibi ülkelerdeki operasyonlarda yer aldı.

F35, 2011 yılından beri üretiliyor.