Eurofighter Typhoon'un özellikleri neler? F-35 ve F-16 savaş uçakları arasındaki farklar dikkat çekiyor
Türk Hava Kuvvetleri filosunu yenilemek için adımlar atıyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "40 adet Eurofighter almak istiyoruz çok etkili bir uçak, Almanya itiraz ediyor. İngiltere ve İspanya çözeceğiz diyor.” açıklamasını yapmıştı. Peki, Eurofighter Typhoon'un özellikleri neler? Eurofighter Typhoon'un, F-35 ve F-16 savaş uçakları ile arasındaki farklar dikkat çekiyor. İşte detaylar...
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere ve İspanya'dan 40 Eurofighter savaş uçağı almak istediklerini ancak Amanya'nın itiraz ettiğini söylemişti.
TÜRK HAVACILIK SANAYİSİNDE ÇIĞIR AÇILIYOR
Türk Hava Kuvvetleri, eskiyen filosunu yenileştiriyor. Modernize edilerek envanterde tutulan F-16'ların ve çok az sayıdaki F-4'lerin yenileniyor. F-35 programından Türkiye'nin çıkarılmasıyla milli ve yerli üretime yönelen Türkiye'nin acil muharebe ihtiyacı için filosunu modernize ediyor.
F- 35, EUROFİGHTER VE F-16 SAVAŞ UÇAKLARI ARASINDAKİ FARKLAR
Bu uçakların konseptleri, diğer bir ifadeyle kullanım şekilleri farklı. F-35 savaş uçağı, görünmezlik teknolojisiyle hedefe yaklaşma ve uzaktan mühimmatı hedefe sevk etme esasına göre tasarlanan bir istihbarat uçağı niteliğindedir. Yazılımı gelişmiş ve anlık veri aktarımı ile görev etkinliği üst düzeyde. Dezavantajı ise uçağın tedarik ve bakım maliyetlerinin yüksek olması ve ABD'den merkezi kontrole tabi tutuluyor olması. Halen yaşanan teknik sıkıntılar ise uçağa yönelik güveni zedeliyor.
EUROFIGHTER TYPHOON ÇOK YÖNLÜ GÖREVLER İCRA EDEBİLİR
Eurofighter Typhoon ve F-16 savaş uçakları ise görünmezlik teknolojisine sahip değil. F-16 savaş uçağı yeni kitlerle modernize edilirse 4,5'uncu nesil bir uçak olabiliyor. Bu kapsamda radar sisteminin değiştirilmesi veya uçuş kontrolü yazılımı gibi ilave işlemlerin yapılması gerekiyor. Öte yandan Eurofighter, teknoloji ve kapasite bağlamında çok rollü görevler icra edebilecek iyi bir uçak. Servis tavanı yani çıkabildiği irtifa F-16'dan daha iyi. Sürat yüksek olmakla birlikte hız yakıt tüketimini yani görev süresini sınırlıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Eurofighter, Fransızların Rafale uçaklarına denk bir uçak olmakla birlikte manevra kabiliyeti, servis tabanı ve sürati Rafale'den daha iyi.
Türkiye'nin bu adımı Yunanistan'ın Fransız Rafale'sine karşı Türkiye'nin Avrupalı Eurofighter'ı şeklinde değerlendirilebilir.
UÇAKLARIN MOTOR FARKLILIKLARI
Eurofighter Typhoon, çift motorlu bir uçaktır ve Eurojet EJ200 turbofan motorları kullanıyor.
F35 ve F16 ise tek motorlu.
Pratt & Whitney F135-PW-100 ve F100-PW-220 motorlarına sahip.
Eurofighter Typhoon'un maksimum kalkış ağırlığı 23 bin 500 kg.
F35'in 31 bin 751 kg.
F16'nın ise 19 bin 187 kg.
HANGİSİ HIZLI?
Eurofighter Typhoon'un maksimum seyir hızı 2,124 km/sa.
F35'in 1,932 km/sa.
F16'nın ise 2,124 km/sa.
Üç uçağın menzil farkı
Eurofighter Typhoon'un menzili 3 bin 791 km.
F35'in 2 bin 778 km.
F16'nın ise 4 bin 223 km.
YÜK KAPASİTELERİ NASIL FARKLILIK GÖSTERİYOR?
Eurofighter Typhoon'un yük kapasitesi 6 bin 486 kg.
F35'in 8 bin 160 kg, F16'nın ise 7 bin 167 kg.
UÇAKLARIN "SAVAŞ BECERİLERİ"
Eurofighter Typhoon, BAE Systems Tranche 2 aviyonik sistemine, F35 ise JSF Cooperative Aviyonik sistemine sahip.
Savaş becerileri açısından, bu uçakların manevra kabiliyeti, silah donanımı, görünürlük ve radar kesit alanı önemli kabul edilebilecek faktörler.
Eurofighter Typhoon, F35 ve F16'dan daha çevik ve hızlı bir uçak.
Ayrıca, yüksek irtifada ve süpersonik hızlarda daha iyi performans gösteriyor.
Eurofighter Typhoon, havadan havaya, havadan karaya ve keşif görevleri için çeşitli silahlar taşıyabiliyor. F35 ise gelişmiş bir görünmezlik teknolojisine sahip, düşman radarlarından kaçınabiliyor.
F35, Eurofighter Typhoon ve F16'dan daha fazla silah taşıyabiliyor.
Ancak bunların çoğu dahili silah bölmelerinde bulanibiliyor.
F16, eski bir tasarıma sahip olmakla birlikte sürekli modernize edilmiş çok yönlü bir savaş uçağı.
Havadan havaya ve havadan karaya görevleri için uygun silahlar taşıyabiliyor ancak F35'lerde olduğu gibi "stealth" yani görünmezlik teknolojisine sahip değil.
HANGİ UÇAK NE ZAMANDAN BERİ NERELERDE KULLANILIYOR?
Eurofighter Typhoon, 2003'den beri üretiliyor.
Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Avusturya, Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt ve Katar gibi ülkeler tarafından kullanılıyor.
Eurofighter Typhoon, Libya, Irak, Suriye ve Yemen gibi ülkelerdeki operasyonlarda yer aldı.
F35, 2011 yılından beri üretiliyor.
ALMANYA'NIN TÜRKİYE'YE VERİLMESİNİ İSTEMEDİĞİ SAVAŞ UÇAĞININ ÖZELLİKLERİ
Motor:
Çift motorlu Eurojet EJ200 turbofan motorları kullanır.
Performans:
Maksimum Hız: Mach 2+
Operasyonel Menzil: 1,389 mil (2,230 km)
Teknik özellikleri:
Uzunluk: 15,96 m
Mürettebat: 1
Kanat açıklığı: 10,95 m
Kanat açıklığı: 5,28 m
Kanat alanı: 51,2 m²
Boş ağırlık: 11,000 kg
Silah Sistemleri:
27 mm Mauser BK-27 topuna sahip.
Harp başlıklı füzeler, hava-hava füzeleri ve hava-yer füzelerini taşıyabilir.
Eurofighter Typhoon, AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) ve IRIS-T (InfraRed Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) gibi füzeleri kullanabilir.
Yükseklik: 65,000 ft(19,812 m)
Yüksek irtifada 2495 km/s'ye; deniz seviyesinde 1530 km/s'ye çıkabilir.
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