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İstanbul'daki AK Parti'li ilçe belediyeleri Gazze için toplanacak! “İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze”

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.11.2023
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İstanbul’daki AK Parti’li ilçe belediyeleri Gazze için toplanacak! “İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze”

Gazze’de savaş suçu işleyerek binlerce masumu katleden işgalci İsrail’i protesto etmek için İstanbul’daki AK Parti’li ilçe belediyeleri 20 Kasım-30 Aralık arasında "İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze" başlıklı etkinliklerle Gazze’deki ‘soykırım’a dikkati çekecek.

AK Parti'li ilçe belediyeleri, Gazze konusunda sessiz veya kayıtsız kalmanın gelecek nesiller tarafından yargılanacak bir ihmalkarlık olacağından hareketle bir ay boyunca 11 tür etkinlik düzenleme kararı aldı.

"İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze" başlıklı etkinlikler, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkılarıyla 20 Kasım ile 30 Aralık arasında tüm belediyelerin kültür merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Sempozyumlar, paneller, konferanslar, söyleşiler, şiir dinletileri, sergiler, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, tiyatro gösterimleri, konserler ve yarışmalar ile Gazze konusundaki tarihsel ve sosyal bağlamın yeniden anlaşılması, toplumsal hafızanın korunması ve İsrail'in 1917'den beri Gazze'ye karşı uyguladığı soykırımın kamuoyuna anlatılması hedefleniyor.

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