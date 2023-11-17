İstanbul’daki AK Parti’li ilçe belediyeleri Gazze için toplanacak! “İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze”

Sempozyumlar, paneller, konferanslar, söyleşiler, şiir dinletileri, sergiler, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, tiyatro gösterimleri, konserler ve yarışmalar ile Gazze konusundaki tarihsel ve sosyal bağlamın yeniden anlaşılması, toplumsal hafızanın korunması ve İsrail'in 1917'den beri Gazze'ye karşı uyguladığı soykırımın kamuoyuna anlatılması hedefleniyor.

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