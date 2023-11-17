İşgalci İsrail’e “soruşturulsun” başvurusu! Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle 5 ülke UCM’ye gitti

Açıklamada, Başsavcı Kerim Han'ın göreve gelmesinin ardından Filistin Devleti'ndeki durumla ilgili soruşturmayı ilerletmek üzere özel bir ekip kurduğu ve bu ekibin Filistin'e işlenen suçlarla ilgili kilit paydaşlardan bilgi ve iletişim toplama, muhafaza etme ve analiz etme konusunda yetkilendirildiği aktarıldı.