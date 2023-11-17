Başkan Erdoğan’dan Batı'ya insanlık dersi! Alman gazetecinin işgalcileri masumlaştırma çabasına tarihi cevap: Sen bir Hristiyan olarak, kiliselerin vurulmasından rahatsız olmuyor musun?
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile ortak basın toplantısında konuştu. Masaya yatırılan konuların başında gelen Filistin’e ilişkin Başkan Erdoğan, yaptığı konuşmasıyla Batı'ya insanlık dersi verdi. “13 bin Filistinli çocuk, kadın, yaşlı ne yazık ki öldürüldü” diyen Başkan Erdoğan, Hamas'ın silah varlığı ve gücü ile İsrail'in silah varlığı ve gücü mukayese edilmeyeceğinin altını çizdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan Alman bir gazetecinin yönelttiği İsrail sorusuna verdiği yanıt dünyada ses getirdi. İşte Alman gazetecinin işgalcileri masumlaştırma çabasına Başkan Erdoğan’dan gelen yanıt…
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan, "Misafirperverlik için tüm Alman dostlarıma teşekkür ediyorum. Bu ziyarete büyük önem veriyorum. Türkiye Almanya arasındaki kapsamlı ilişkileri ele alacağız. Ticari, siyasi, askeri ilişkiler boyutları olacak. İsrail Filistin arasındaki gelişmeler boyutu olacak. Burada da açık ve net konuşacağım." diyerek şu anda dünyanın başlı başına gündeminde olan Filistin meselesine değindi.
"7 Ekim tarihi bir başlangıç olarak anlatılıyor. Sonraki süreç konuşulmuyor. 13 bin Filistinli öldürülmüştür. Artık Gazze diye bir yer kalmadı. Şu anda yatıp kalkıyorlar Hamas. Hamas'ın gücü ile İsrail'in gücü mukayese edilebilir mi?" diyen Başkan Erdoğan, Alman bir gazeteciden gelen İsrail sorusu üzerine tarihe not düşülecek bir cevap verdi.
İŞGALCİ İSRAİL'İ MASUMLAŞTIRMAYA ÇALIŞTI
"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Son haftalarda Hamas tarafından İsrail'e olan terör saldırısından sonra açıklamalarınız sadece Almanya'da değil başka NATO ittifakı ülkeleri arasında da bir rahatsızlık oluşturdu. İsrail'in varoluş hakkını kabul ediyor musunuz? Çünkü Almanya da bu devlet anlayışıdır. Diğer taraftan İsrail'in faşist bir devlet olduğunu söylediniz. Hangi gerekçelendirmeniz var bunun için? Neden soykırım diyorsunuz? İsrail ordusunun Hamas'a karşı saldırısına ve yüzlerce insanı İsrail'de katleden bir örgüte neredeyse NATO ittifakı içerisindeki müttefikler tarafından terör örgütü olarak tanınan bu örgütü nasıl kurtuluş örgütü olarak tanıyabilirsiniz? Siz Türk-Alman ilişkilerini tehlikeye atıyor musunuz? NATO içerisinde de bu ilişkileri tehlikeye atıyor musunuz?" sorularına Başkan Erdoğan şu şekilde yanıt verdi:
"SEN BİR HRİSTİYAN OLARAK, KİLİSELERİN VURULMASINDAN RAHATSIZ OLMUYOR MUSUN?"
"NATO'nun içinde düşüncesi kanaatini kimin ne olursa olsun. Rusya Ukrayna savaşında herkes kimin yanında yer alıyor Ukrayna'nın yanında yer alıyor. Türkiye olarak biz Ukrayna ile de görüşüyoruz Rusya ile de görüşüyoruz. Aralarında herhangi bir ayrım yapmıyoruz. Binlerce Filistinliyi İsrail öldürdü mü, öldürdü. Hastaneleri, ibadethaneleri, kiliseleri vuruyor mu, vuruyor. Ben bir Müslüman olarak bundan rahatsızım. Sen bir Hristiyan olarak kiliselerin vurulmasından rahatsız değil misin? Bunlara karşı niye bir tavır koymuyorsunuz. Bunlara karşı da bir tavır koyun. Bizim için bu noktada bölgede Musevi, Hristiyan, Müslüman bu ayrımın olmaması gerekir."
"SORULARINIZ VİCDANİ VE İNSANİ OLSUN"
Başkan Erdoğan açıklamasına şu ifadeleri de ekledi:
Bir basın mensubu olarak bizi bununla tehdit etmeyin. Öyle bir soru sorun ki sorularınız vicdani olsun, insani olsun. Biz de cevaplarımızı o şekilde verelim.
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