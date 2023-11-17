Başkan Erdoğan’dan Batı’ya insanlık dersi! Alman gazetecinin işgalcileri masumlaştırma çabasına tarihi cevap: Sen bir Hristiyan olarak, kiliselerin vurulmasından rahatsız olmuyor musun?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, "Misafirperverlik için tüm Alman dostlarıma teşekkür ediyorum. Bu ziyarete büyük önem veriyorum. Türkiye Almanya arasındaki kapsamlı ilişkileri ele alacağız. Ticari, siyasi, askeri ilişkiler boyutları olacak. İsrail Filistin arasındaki gelişmeler boyutu olacak. Burada da açık ve net konuşacağım." diyerek şu anda dünyanın başlı başına gündeminde olan Filistin meselesine değindi.

"7 Ekim tarihi bir başlangıç olarak anlatılıyor. Sonraki süreç konuşulmuyor. 13 bin Filistinli öldürülmüştür. Artık Gazze diye bir yer kalmadı. Şu anda yatıp kalkıyorlar Hamas. Hamas'ın gücü ile İsrail'in gücü mukayese edilebilir mi?" diyen Başkan Erdoğan, Alman bir gazeteciden gelen İsrail sorusu üzerine tarihe not düşülecek bir cevap verdi.