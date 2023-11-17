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Başkan Erdoğan, Almanya ziyaretinin ardından yurda döndü

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Giriş Tarihi: 17.11.2023 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023
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Başkan Erdoğan, Almanya ziyaretinin ardından yurda döndü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da gerçekleştirdiği çalışma ziyaretini tamamlamasının ardından İstanbul'a geldi.

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