İsrailli rehinelerin aileleri Başkan Erdoğan’dan yardım istedi: Bölgenin büyük güçlerinden Türkiye’nin lideri…

"İNSANİ BİR MÜDAHALEDE BULUNMANIZI İSTİYORUZ"

Başkan Erdoğan'a iletilen o mektupta yer alan ifadeler şu şekilde:

"Ekselansları, 7 Ekim'de kaçırılan ve Hamas tarafından rehin tutulan rehinelerin ailesi olarak benzeri olmayan acı ve ızdıraba yol açan bu krize insani bir müdahalede bulunmanızı istiyoruz. Kaçırılmalarından beridir çocuklarımız, eşlerimiz ve yaşlı ebeveynlerimizle iletişim kuramıyoruz. Kendilerinden hiçbir haber alamadık.

İŞTE O TARİHİ MEKTUBUN METNİ

"BÖLGENİN BÜYÜK GÜÇLERİNDEN TÜRKİYE'NİN LİDERİ..."

Bölgenin büyük güçlerinden birinin lideri ve Orta Doğu'da geniş etkisi olan biri olarak büyük destekte bulunabileceğiniz eşsiz bir konuma sahipsiniz. Çocuklarımızın, kardeşlerimizin ve ebeveynlerimizin nerede olduklarını bilmiyoruz. Sağlık durumlarından ve hayatta olup olmadıklarından haberimiz yok. Korkunç bir acı altındayız. Sizin de bildiğiniz gibi zaman çok önemli. Her geçen saat rehinelerin durumunun kötüleştiğinden endişeleniyoruz.

Bu yüzden sizlere tüm gücünüzle rehinelerin hayatta olup olmadığını öğrenmeniz, tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak için aracı olmanız ve derhal salıverilmelerini sağlamak için sizden insani bir istekte bulunuyoruz.

Saygılarımızla, Rehineler ve kayıp aileler forumu adına Meirav Lesham Gonen - Romi'nin annesi Malki Shem-Tov, Ömer'in babası."