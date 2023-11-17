İsrailli rehinelerin aileleri Başkan Erdoğan’dan yardım istedi: Bölgenin büyük güçlerinden Türkiye'nin lideri…
Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılmasında da öncü rol üstlenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu kez terör devleti İsrail’in Gazze’deki soykırımlarının önüne geçilmesi adına çok kritik bir diplomasi trafiği yürütüyor. İsrail’in eli kanlı Başbakanı Netanyahu’ya hak ettiği cevapları veren Başkan Erdoğan, yangın yerine dönen coğrafyada barışın sağlanmasa adına çaba sarf ediyor. Tüm bunlar yaşanırken İsrail'li rehinelerin aileleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak rehinelerin serbest bırakılması için yardım istedi. Mektupta Erdoğan’a yönelik, “Bölgenin büyük güçlerinden birinin lideri ve Orta Doğu’da geniş etkisi olan biri olarak büyük destekte bulunabileceğiniz eşsiz bir konuma sahipsiniz.” ifadeleri yer aldı.
SİYONİST İSRAİL'E DESTEK VEREN ABD VE BATI KATLİAMA ORTAK!
ABD ve Batı'nın desteğini de arkasına alarak Gazze'yi hayalet şehre çeviren Siyonist akıl, bombardıman altına aldığı Gazze'yi işgal etmek için sinsi planı devreye soktu.
BAŞKAN ERDOĞAN GAZZE İÇİN DEVREDE
Terör devleti İsrail'in bu çabalarına karşı Başkan Erdoğan, saldırıların ilk anından itibaren net bir tavır sergileyerek, Filistinli Müslümanların yanında yer aldı.
TÜRKİYE'DEN BARIŞ VE GARANTÖRLÜK ÇAĞRISI
Bölgede barışın sağlanması için yoğun çaba sarf eden Başkan Erdoğan, akan kanın durdurulması için garantörlük dahil Türkiye'nin hazır olduğunu ifade etti.
HAMAS KENDİ TOPRAKALARINI SAVUNUYOR
7 Ekim'de kendi topraklarını savunan Filistinli mücahitlerin oluşturduğu Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Aksa Tufanı harekatını devreye soktu.
Bu operasyon ile özgür Filistin adına hamle yapan Hamas, çok sayıda İsrail askerini öldürdü ve bir çoğunu da rehin aldı.
HAMAS'İN ELİNDEKİ REHİNELER GÜVENDE
Rehineler arasında siviller de yer alırken El Kassam Tugayları onlara hiçbir şekilde zarar vermedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YARDIM TALEBİ
Bu bağlamda İsrailli rehinelerin ailesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak rehinelerin serbest bırakılması adına yardım talebinde bulundular.
REHİNELERİN AİLESİNDEN BAŞKAN ERDOĞAN'A: SİZDEN İNSANİ BİR İSTEKTE BULUNUYORUZ
Bu tarihi mektupta "Korkunç bir acı altındayız. Sizin de bildiğiniz gibi zaman çok önemli. Her geçen saat rehinelerin durumunun kötüleştiğinden endişeleniyoruz. Bu yüzden sizlere tüm gücünüzle rehinelerin hayatta olup olmadığını öğrenmeniz, tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak için aracı olmanız ve derhal salıverilmelerini sağlamak için sizden insani bir istekte bulunuyoruz" ifadeleri yer aldı.
AİLELER KATİL NETANYAHU'YA GÜVENMİYOR
Mektupta rehinelerin ailelerinin Siyonist İsrail'e ve çocuk katili Netanyahu'ya güvenmedikleri açık açık ortaya serildi.
"İNSANİ BİR MÜDAHALEDE BULUNMANIZI İSTİYORUZ"
Başkan Erdoğan'a iletilen o mektupta yer alan ifadeler şu şekilde:
"Ekselansları, 7 Ekim'de kaçırılan ve Hamas tarafından rehin tutulan rehinelerin ailesi olarak benzeri olmayan acı ve ızdıraba yol açan bu krize insani bir müdahalede bulunmanızı istiyoruz. Kaçırılmalarından beridir çocuklarımız, eşlerimiz ve yaşlı ebeveynlerimizle iletişim kuramıyoruz. Kendilerinden hiçbir haber alamadık.
İŞTE O TARİHİ MEKTUBUN METNİ
"BÖLGENİN BÜYÜK GÜÇLERİNDEN TÜRKİYE'NİN LİDERİ..."
Bölgenin büyük güçlerinden birinin lideri ve Orta Doğu'da geniş etkisi olan biri olarak büyük destekte bulunabileceğiniz eşsiz bir konuma sahipsiniz. Çocuklarımızın, kardeşlerimizin ve ebeveynlerimizin nerede olduklarını bilmiyoruz. Sağlık durumlarından ve hayatta olup olmadıklarından haberimiz yok. Korkunç bir acı altındayız. Sizin de bildiğiniz gibi zaman çok önemli. Her geçen saat rehinelerin durumunun kötüleştiğinden endişeleniyoruz.
Bu yüzden sizlere tüm gücünüzle rehinelerin hayatta olup olmadığını öğrenmeniz, tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak için aracı olmanız ve derhal salıverilmelerini sağlamak için sizden insani bir istekte bulunuyoruz.
Saygılarımızla, Rehineler ve kayıp aileler forumu adına Meirav Lesham Gonen - Romi'nin annesi Malki Shem-Tov, Ömer'in babası."
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