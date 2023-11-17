Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’e İmamoğlu uyarısı: Bir an önce Ekrem’i sırtından at

Kılıçdaroğlu, Ankara'da ofis açıp çalışmalara başladı. Belli ki kapanmamış bir hesabı var. Çünkü gruplar halinde CHP'lilerle görüşmeler yapıyor.

Ben en çok Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki görüşmeyi merak ediyordum. Çünkü Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i hep destekledi. Veliahtı gibiydi. Öyle ki kendi adına grup başkanı olmasını sağladı. Ama her Sezar'ın bir Brütüs'ü olduğu gibi Özgür Özel karşısında yenilgiyi yaşadı.