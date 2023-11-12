Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Açılış Töreni! Başkan Erdoğan: Netanyahu şunu bil gidicisin gidici!

Burada insanı eşrefi mahlukat olarak gören yüce gönüllülük vardır. Biz tapılacak bir varlık değiliz. Biz rabbimizden başka hiçbir güce tapmadık tapmayız. Bizde kula kulluk yok, sadece Allah'a kulluk var.

Finans kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Onlar buranın arkasında olmasa burayı bitiremezdik. Böyle ferah bir yerde, zemin artı 3 kat dediğimiz husus burada gerçekleşti. Burada dikey mimari değil yatay mimari var. Kendi kültürümüzün, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet müktesebatı olduğunu görüyoruz.