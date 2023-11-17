İstanbul 2 No’lu Barosundan flaş adım! İsrail Gazze saldırıları Uluslararası Ceza Mahkemesine taşınıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Avukat Yasin Şamlı, başvuru dilekçesinde detaylandırılan suçları işleyen şüphelilerin cezalandırılması için yapılacak soruşturma ve kovuşturmanın takipçisi olacaklarını ifade etti.

İsrail tarafından Filistin halkına karşı bütün dünyanın adeta canlı olarak izlediği ve şahit olduğu açık bir soykırım yürütüldüğünü ve insanlığa karşı suçlar işlendiğini belirten Şamlı, söz konusu eylemlerin Roma Statüsü, Cenevre Sözleşmesi ve eki protokoller ile diğer uluslararası sözleşmeler kapsamında düzenlenen bariz savaş, soykırım ve insanlığa karşı suçlar olduğunu anlattı.