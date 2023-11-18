Başkan Erdoğan Almanın bam teline bastı: Biz Holokost cenderesinden geçmedik! Peki, Holokost nedir?

HOLOKOST KATLİAMI NE ZAMAN BAŞLADI?

1933'te, Avrupa'daki Yahudi nüfusu dokuz milyonun üzerindeydi. Avrupalı Yahudilerin çoğu, Nazi Almanya'sının II. Dünya Savaşı sırasında işgal edeceği veya etkileyeceği ülkelerde yaşıyordu. 945'teki savaşın sonunda, Almanlar ve onların müttefikleri ve işbirlikçileri, " Nihai Çözüm " kapsamında her üç Avrupalı Yahudi'den yaklaşık ikisini öldürdüler.

Naziler, Yahudileri Alman Volk'una en ölümcül tehdit oluşturan aşağı ırk olarak görüyorlardı. Naziler iktidara geldikten kısa bir süre sonra, Yahudileri Alman ekonomik, sosyal ve kültürel hayatından dışlamak ve onları göç etmeye zorlamak için önlemler aldı. İkinci Dünya Savaşı, Nazi yetkililerine kapsamlı, "Yahudi sorununa nihai bir çözüm" bulma fırsatı verdi. Bu da Avrupa'daki tüm Yahudilerin öldürülmesiydi.

Yahudiler Nazi ırkçılığının öncelikli hedefi iken, Almanya'daki diğer gruplar, Romanlar da dahil olmak üzere ırksal nedenlerle zulüm gördü. Bu Terimi Sözlükte Görüntüle (daha sonra "Çingeneler" olarak adlandırılır), Afro-Almanlar ve zihinsel veya fiziksel engelli insanlar. Savaşın sonunda Almanlar ve Mihver ortakları 250.000 ila 500.000 Romanı öldürdü. 1939 ile 1945 arasında, sözde Ötenazi Programı'nda, çoğu Alman olan ve kurumlarda yaşayan en az 250.000 zihinsel veya fiziksel engelli hastayı öldürdüler.