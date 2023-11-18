Başkan Erdoğan Almanın bam teline bastı: Biz Holokost cenderesinden geçmedik! Peki, Holokost nedir?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da yaptığı konuşma sırasında verdiği tarihi ayar ses getirdi. Başkan Erdoğan, Almanya'ya, "Biz Holokost cenderesinden geçmedik, İsrail'e borçlu olanlar rahat konuşamıyor" dedi. Peki Holokost nedir? Holokost katliamı ne zaman başladı? İşte detaylar...
Holokost, Nazi rejimi tarafından yaklaşık altı milyon Yahudi'nin öldürülmesi için kullanılan terimdir.
HOLOKOST NEDİR?
Holokost, Nazi rejimi, müttefikleri ve işbirlikçileri tarafından 6 milyon Yahudi'ye sistematik, devlet destekli zulüm ve katliamdır. Holokost , "ateşte kurban etme" manasına gelen Yunan kökenli bir sözcüktür. Ocak 1933'te Almanya'da iktidara gelen Naziler, Almanların "ırksal olarak üstün" olduğuna ve "aşağı" kabul edilen Yahudilerin sözde Alman ırkçı topluluğuna yabancı bir tehdit olduğuna inanıyorlardı.
Nazi döneminde Alman yetkililer, algılanan ırksal ve biyolojik aşağılıklarından dolayı diğer grupları da hedef aldı. Romanlar (Çingeneler), engelliler, bazı Slav halkları ( Polonyalılar, Ruslar ve diğerleri), Sovyet savaş esirleri ve Siyah insanlar bu grupların içerisinde yer alıyordu. Diğer gruplar, aralarında Komünistler, Sosyalistler, Yehova'nın Şahitleri ve eşcinsellerin de bulunduğu siyasi, ideolojik ve davranışsal gerekçelerle zulüm gördü.
HOLOKOST KATLİAMI NE ZAMAN BAŞLADI?
1933'te, Avrupa'daki Yahudi nüfusu dokuz milyonun üzerindeydi. Avrupalı Yahudilerin çoğu, Nazi Almanya'sının II. Dünya Savaşı sırasında işgal edeceği veya etkileyeceği ülkelerde yaşıyordu. 945'teki savaşın sonunda, Almanlar ve onların müttefikleri ve işbirlikçileri, " Nihai Çözüm " kapsamında her üç Avrupalı Yahudi'den yaklaşık ikisini öldürdüler.
Naziler, Yahudileri Alman Volk'una en ölümcül tehdit oluşturan aşağı ırk olarak görüyorlardı. Naziler iktidara geldikten kısa bir süre sonra, Yahudileri Alman ekonomik, sosyal ve kültürel hayatından dışlamak ve onları göç etmeye zorlamak için önlemler aldı. İkinci Dünya Savaşı, Nazi yetkililerine kapsamlı, "Yahudi sorununa nihai bir çözüm" bulma fırsatı verdi. Bu da Avrupa'daki tüm Yahudilerin öldürülmesiydi.
Yahudiler Nazi ırkçılığının öncelikli hedefi iken, Almanya'daki diğer gruplar, Romanlar da dahil olmak üzere ırksal nedenlerle zulüm gördü. Bu Terimi Sözlükte Görüntüle (daha sonra "Çingeneler" olarak adlandırılır), Afro-Almanlar ve zihinsel veya fiziksel engelli insanlar. Savaşın sonunda Almanlar ve Mihver ortakları 250.000 ila 500.000 Romanı öldürdü. 1939 ile 1945 arasında, sözde Ötenazi Programı'nda, çoğu Alman olan ve kurumlarda yaşayan en az 250.000 zihinsel veya fiziksel engelli hastayı öldürdüler.
Nazi zulmü Avrupa'ya yayılırken, Almanlar ve işbirlikçileri, biyolojik olarak aşağı veya tehlikeli olarak görülen milyonlarca insana zulmetti ve onları öldürdü. Yaklaşık 3,3 milyon Sovyet savaş esiri açlık, hastalık, ihmal veya acımasız muameleden öldürüldü veya öldü. Almanlar, Polonya aydınlarının Yahudi olmayan on binlerce üyesini vurdular. Polonya ve Sovyetler Birliği'ndeki "pasifleştirme" baskınlarında yüzlerce köyün sakinlerini öldürdüler ve milyonlarca Polonyalı ve Sovyet sivili zorla çalıştırılmak üzere sınır dışı ettiler. Bu durum birçok kişinin ölmesine neden oldu.
Nazi rejiminin ilk yıllarından itibaren Alman yetkililer, davranışları öngörülen sosyal normlara (dilenciler, alkolikler ve fahişeler gibi) uymayan eşcinsellere ve diğer Almanlara zulmetti. On binlerce kişiyi hapishanelerde ve toplama kamplarında hapsettiler. Alman polis yetkilileri benzer şekilde siyasi muhalifler (Komünistler, Sosyalistler, Masonlar ve sendikacılar dahil) ve dini muhalifler (Yehova'nın Şahitleri gibi) olarak görülen on binlerce Alman'a zulmettiler. Bu kişilerin çoğu kötü muamele ve cinayet sonucu öldü.
Bazı sağlam vücutlu Yahudiler, geçici olarak gettolarda zorunlu çalıştırma, Yahudiler için zorunlu çalışma kampları veya Nazi işgali altındaki Polonya ve Sovyetler Birliği'ndeki toplama kamplarında çalıştırılmaktan kurtuldu. Bu işçilerin çoğu açlıktan ve hastalıktan öldü ya da çalışamayacak kadar güçsüz kaldıklarında öldürüldü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray yeni Angelino'sunu buldu! 21 gol 34 asist: Tam 10 milyar euro...
- THY İPTAL sefer sorgulama yurtiçi-yurtdışı | Son dakika duyuruldu: 40 uçuş iptal edildi! 18 Kasım Cumartesi 2023THY hangi uçuşlar neden iptal edildi?
- Memur maaşına %52.47 zam: En düşük maaş 34.744 TL’ye yükselecek! Yeni maaşlar A'dan Z'ye hesaplandı! Öğretmen, Polis, Avukat, Hemşire…
- Bahar Candan neden tutuklandı, ne iş yapıyordu? Bahar ve Nihal Candan kaç yıl hapis cezası aldı, hangi cezaevine götürüldü?
- KYK BURS ÖDEME TARİHLERİ 2023-2024: GSB KYK bursları ne zaman yatacak? 3 aylık toplu ödeme yapılacak mı?
- Tozuna dahi paha biçilemiyor! Altından 1000 kat daha kıymetli! İşte dünyanın en pahalı madeni
- 96 milyon euroluk golcü geliyor! Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! İsmail Kartal’ın yeni prensi…
- Gelinim Mutfakta 17 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Elenen yarışmacı...
- Fenerbahçe’ye stoperin Cannavaro'su geliyor! Galatasaray taraftarını çılgına çevirecek transfer
- Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı esiyor! 5 isim bavulunu toplamaya başladı! Ara transfer döneminde bileti kesilenler…
- Emekliye %39.62 zamla yeni maaşlar şekillendi! SGK-SSK, Bağkur'lunun %5'lik ek iyileştirmeli hesabı netleşti! 7.500 TL'lik maaş+15'lik Refah Payı detayı...
- 1000 Yatırımlar Holding işlem tarihi 2023: 1000 Yatırımlar Holding kaç lot verdi? Halka arz sonuçları açıklandı!