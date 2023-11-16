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İYİ Parti'de bir istifa daha! Ankara milletvekili Adnan Beker partiden ayrıldı

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Giriş Tarihi: 16.11.2023 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023
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İYİ Parti’de bir istifa daha! Ankara milletvekili Adnan Beker partiden ayrıldı

İYİ Parti yerel seçimler öncesi adeta dağılma sürecine girdi. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Kazık atan herkesi sileceğim" demesinin ardından, Ümit Dikbayır, Uğur Poyraz, Adnan Beker ve bazı partilileri kastederek "Defolup gitsinler" dediği iddia edildi. Yaşanan bu olayların ardından Ankara milletvekili Beker istifa kararını duyurdu. Partide telefonların dinlendiği iddia edilirken, bazı milletvekili adaylarından da birer milyon TL alındığı söylentisi yayıldı. İYİ Parti'de yaşanan depremin yerel seçimlerdeki ittifak belirsizliği ile iyice şiddetlendiği ortaya çıktı.

İYİ Parti'de yerel seçimlere sayılı bir zaman kala sular durulmuyor. Son dönemde peşi sıra gelen istifalar ve açığa çıkan karanlık iddialar partiyi iyice karıştırdı. Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem istifalarını sundu. Yılmaz, "her şey çöktü" derken Bahadır Erdem ise "ittifaksız yerel seçim kararına itiraz" ettiği için ayrıldığını söyledi.

AKŞENER'DEN REST: KAZIK ATAN HERKESİ SİLECEĞİM
Kriz öyle bir boyuta ulaştı ki Akşener, TBMM kürsüsünden parti içine "İsterse en yakınım olsun. Vallahi billahi değiştireceğim. En yakınım olsun, en güvendiğim olsun. Kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim" resti çekti. Bu sözlerin muhatabının ise İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz olduğu öne sürüldü.

Bilindiği üzere Ümit Dikbayır, Meral Akşener'in kuzeni. Dikbayır'ın Akşener'in banka hesaplarını incelettiği iddia edilirken Uğur Poyraz'ın Akşener'in aleyhinde konuştuğu söyleniyor.

KUZEN DİLEKÇE VERDİ: AKŞENER'İN HESAPLARI İNCELENSİN
Akşener'in "Kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim" resti sonrası kuzen Dikbayır'dan bomba bir hamle geldi. İYİ Parti Disiplin Kurulu'na dilekçe veren Dikbayır, Meral Akşener ve ailesinin, Akşener'in özel kalem müdürü ve eşinin de banka hesaplarının incelenmesini istedi.

AKŞENER: DEFOLUP GİTSİNLER
Meral Akşener'in ise Ümit Dikbayır, Uğur Poyraz, Adnan Beker ve bazı partilileri kastederek "Defolup gitsinler!" dediği öne sürüldü.

BEKER DE İSTİFA ETTİ
Bu gelişmenin ardından İYİ Parti Ankara milletvekili Adnan Beker de istifasını açıkladı. Beker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralı hemşehrilerim ve Yüce Türk Milleti'ne daha fazla katkı sağlayamayacağımı düşündüğümden, bugün itibariyle İYİ Parti'den istifa ediyorum." dedi.

DİNLENEN TELEFONLAR, ADAYLARDAN 1 MİLYON TL İSTENDİ SÖYLENTİLERİ...
İYİ Parti'de parti binasındaki sabit telefonların dinlendiği ileri sürülürken, iddiaların odağında milletvekili adaylarından birer milyon TL alındığı söylentisi olduğu öğrenildi.

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