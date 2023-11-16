İYİ Parti’de bir istifa daha! Ankara milletvekili Adnan Beker partiden ayrıldı

AKŞENER'DEN REST: KAZIK ATAN HERKESİ SİLECEĞİM

Kriz öyle bir boyuta ulaştı ki Akşener, TBMM kürsüsünden parti içine "İsterse en yakınım olsun. Vallahi billahi değiştireceğim. En yakınım olsun, en güvendiğim olsun. Kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim" resti çekti. Bu sözlerin muhatabının ise İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz olduğu öne sürüldü.



Bilindiği üzere Ümit Dikbayır, Meral Akşener'in kuzeni. Dikbayır'ın Akşener'in banka hesaplarını incelettiği iddia edilirken Uğur Poyraz'ın Akşener'in aleyhinde konuştuğu söyleniyor.