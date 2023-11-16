Kemal Kılıçdaroğlu ortaklarından kopamadı! İşte yeni ofisi! Artık börek yapmak için bol bol vakti olacak

"PARTİYE SAHİP ÇIKIN"

Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret eden CHP'lilere ise şu ifadeleri kullandı:

Parti üyesi olarak üzerime düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğim. Partiye sahip çıkın. Partinin başarısı için ne gerekiyorsa yapalım. Yerel seçimde hep birlikte olun. Başarılı olmak zorundayız.Cumhurbaşkanı Erdoğan 'mutfak' göndermesi yaptı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı grup konuşmasında CHP Genel Başkanlığı'nı kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu'na ofis göndermesi yaptı.

"İNŞALLAH MUTFAĞI UNUTMAMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde sık sık evinin mutfağından paylaşım yapmasına atıfta bulunarak, "Kemal Kılıçdaroğlu ofis açmış sanırım, inşallah mutfağı da unutmamıştır." ifadelerini kullanmıştı.