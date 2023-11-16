Kemal Kılıçdaroğlu ortaklarından kopamadı! İşte yeni ofisi! Artık börek yapmak için bol bol vakti olacak
Kemal Kılıçdaroğlu, veda ettiği görevinin ardından Ankara'da yeni bir ofis açtı ve burada ilk ziyaretçilerini kabul etti. Kılıçdaroğlu'nun ofisi, 6'lı masa ortaklarından Davutoğlu, Akşener ve Babacan'ın ofislerine komşu bir konumda bulunuyor.
CHP'de yapılan kurultayla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona ermiş ve partinin yeni lideri Özgür Özel olmuştu.
13 yıllık genel başkanlık görevine veda eden Kemal Kılıçdaroğlu ise aktif siyasete devam edeceğini açıklamıştı.
Sosyal medya hesabı üzerinden gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu'nun siyasete, kuracağı bir vakıf üzerinden devam edeceği öğrenilmişti.
MERAKLA BEKLENEN OFİSİNİ TUTTU
Kurultayda CHP Genel Başkanlığı yarışını kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, merakla beklenen ofisini ise tuttu.
6'LI MASA ORTAKLARIYLA KOMŞU OLDU
Kılıçdaroğlu, çalışma ofisi için ise 6'lı masa ortaklarından İyi Parti, DEVA ve Gelecek partilerinin genel merkezlerinin de bulunduğu Mustafa Kemal Mahallesi'ni seçti.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na komşu olan Kılıçdaroğlu'nun ofisi müstakil bir binada yer alıyor.
MÜSTAKİL VE DUBLEKS
Kiralık olan çalışma ofisi dubleks ve üç odası bulunuyor. Kılıçdaroğlu, ilk ziyaretçilerini de salı günü ağırladı.
Kılıçdaroğlu için İstanbul'da da bir çalışma ofisi oluşturulacağı belirtildi.
PARTİYİ YÖNLENDİRECEK
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisi, gelecek süreçte parti çalışmalarını yönlendirmek için kullanılacağı düşünülüyor.
VAKIF ÇALIŞMALARINA KATILACAK
Kılıçdaroğlu'nun yeni dönemde siyasi çalışmaların dışında vakıf çalışmaları içinde de olacağı belirtilirken, kulislerde ise Kılıçdaroğlu'nun yeni adresi için Özgür Özel'in Parti Meclisi'ne listeyi delerek giren, kendisine yakın isimlerden Müslim Sarı'nın başında bulunduğu İkinci Yüzyıl Vakfı konuşuluyor.
CHP'nin eski Genel Başkanları Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin'in de kurucuları arasında yer aldığı bu vakıfla çalışma konusunda henüz Kılıçdaroğlu bir karar almadı.
TADİLAT SÜRÜYOR
Ofisin tadilat işleri ise halen devam ediyor.
PARTİLERİN ZİYARETİ SÜRÜYOR
Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde milletvekilleri, eski parti yöneticileri, partililer ziyaret ediyor.
"ÇALIŞMA AZMİNDEN BİR ŞEY KAYBETMİŞ DEĞİL"
Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edenler yaptıkları değerlendirmelerde şunları söylediler:
Kendisini çok iyi gördük. Yakasında CHP rozeti takılı. Morali iyi. Çalışma azminden bir şey kaybetmiş değil. Üniversite çevreleriyle, bilim dünyasıyla, siyaset akademisiyle temaslarını sürdürecek. Alternatif bakış açısı yok. Partinin birlik ve bütünlüğüne vurgu yapıyor.
"PARTİYE SAHİP ÇIKIN"
Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret eden CHP'lilere ise şu ifadeleri kullandı:
Parti üyesi olarak üzerime düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğim. Partiye sahip çıkın. Partinin başarısı için ne gerekiyorsa yapalım. Yerel seçimde hep birlikte olun. Başarılı olmak zorundayız.Cumhurbaşkanı Erdoğan 'mutfak' göndermesi yaptı
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı grup konuşmasında CHP Genel Başkanlığı'nı kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu'na ofis göndermesi yaptı.
"İNŞALLAH MUTFAĞI UNUTMAMIŞTIR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde sık sık evinin mutfağından paylaşım yapmasına atıfta bulunarak, "Kemal Kılıçdaroğlu ofis açmış sanırım, inşallah mutfağı da unutmamıştır." ifadelerini kullanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ekos halka arz nasıl alınır? Ekos Teknoloji kaç lot verir, hisse fiyat ne kadar 2023?
- 31. Dönem POMEM başvuru tarihi: 2023 POMEM başvuruları ne zaman yapılacak? pa.edu.tr
- 1.20 düşük faizli konut kredisi hesaplandı! OVP ile ev alacaklara müjde! Yeni konut kampanyası başvuru şartları, vade sayısı, taksitler...
- Doğalgaz ne zaman kadar bedava, hangi ayda son bulacak? 2023 25 metreküp doğalgaz bedava mı, ne zaman son?
- Öğretmenlere 24 Kasım ikramiyesi verilecek mi? Bakan Tekin duyurdu! Öğretmenlere 5.000 TL ikramiye var mı, yok mu?
- Dilan Polat cezaevinden çıktı mı, eve geçecek mi? Dilan Polat ve Engin Polat kaç yıl ceza aldı? Polatlar ailesinde son durum ne?
- VERGİSİZ TELEFON / 10 GB İNTERNET BAŞVURU EKRANI: Vergisiz telefon nasıl alınır, şartları neler 2023? 9.500 TL altı modeller...
- KPSS 2024 BAŞVURU TARİHİ: ÖSYM KPSS ne zaman yapılacak, ücreti ne kadar? Lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT sınav tarihleri...
- Milli maç ne zaman? Almanya -Türkiye hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI!
- Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'na kaç ay kaldı? 2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ!
- Ara tatil uzatıldı mı, Cuma son gün mü? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 9 günlük tatil ne zaman bitiyor?
- Emeklinin yeni zam oranı netleşiyor! SSK Bağkur maaş tablosu son dakika: Kök maaş + seyyanen zam + 7.500 TL alanlar...