16 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Gazzeli hastalara ziyaret

Başkan Erdoğan'dan Gazzeli hastalara ziyaret

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.11.2023 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan Gazzeli hastalara ziyaret

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya getirilen Filistinli hastaları Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya getirilen Filistinli hastaları Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu, konuyla ilgili gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktardı.

İşte o açıklamalar
Dakikalar önce Recep Tayyip Erdoğan'ın hastaneye geldiğini sizlerle paylaşalım. Hastaları ziyaret edecek ve doktorlarla görüşecek.

HASTALARIN DURUMU NE?
Aldığımız son bilgilere göre şu anda teşhis ve tetkik işlemleri yapılıyor. 27 kanser hastası ve 13 refakatçi şu anda bulunduğumuz Bilkent Şehir Hastanesi'nde. En az 25 doktorun bu hastalarla ilgilenmek üzere seferber.

Başkan Erdoğan’dan Gazzeli hastalara ziyaret BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GAZZELİ HASTALARA ZİYARET

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA