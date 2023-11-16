Başkan Erdoğan’dan Gazzeli hastalara ziyaret

HASTALARIN DURUMU NE?

Aldığımız son bilgilere göre şu anda teşhis ve tetkik işlemleri yapılıyor. 27 kanser hastası ve 13 refakatçi şu anda bulunduğumuz Bilkent Şehir Hastanesi'nde. En az 25 doktorun bu hastalarla ilgilenmek üzere seferber.

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