Başkan Erdoğan'dan Gazzeli hastalara ziyaret
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya getirilen Filistinli hastaları Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya getirilen Filistinli hastaları Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu, konuyla ilgili gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktardı.
İşte o açıklamalar
Dakikalar önce Recep Tayyip Erdoğan'ın hastaneye geldiğini sizlerle paylaşalım. Hastaları ziyaret edecek ve doktorlarla görüşecek.
HASTALARIN DURUMU NE?
Aldığımız son bilgilere göre şu anda teşhis ve tetkik işlemleri yapılıyor. 27 kanser hastası ve 13 refakatçi şu anda bulunduğumuz Bilkent Şehir Hastanesi'nde. En az 25 doktorun bu hastalarla ilgilenmek üzere seferber.
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