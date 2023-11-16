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Başkan Erdoğan'ın Gazzeli hastaları ziyaretinden ilk görüntüler

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Giriş: 16.11.2023 14:36
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya getirilen Filistinli hastaları Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.
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Ziyaretten ilk görüntüler
Ziyaretten ilk görüntüler
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