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Başkan Erdoğan'dan Gazzeli hastalara ziyaret

A Haber
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Giriş: 16.11.2023 13:19
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya getirilen Filistinli hastaları Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu detayları aktardı.
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