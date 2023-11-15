Google ve Amazon'dan İsrail'in katliamlarına açık destek: "BBG" teknolojisiyle savaş suçu işledi
Türkiye'de pek çok kurum ve kuruluş İsrail'in Filistin'e karşı başlattığı savaşı protesto etmek için İsrail ve ABD menşeli ürünleri protesto ederken, ABD'li iki şirketin yürüttüğü skandal bir proje ise boykotun ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Amazon ve Google, 1.2 milyar dolar karşılığında İsrail ordusuna Filistinlileri gözetleyen ve verilerinin yasadışı yollardan toplanmasını sağlayan yapay zeka tabanlı teknolojik destek sunarken, iki şirket çalışanları tarafından da protesto edildi. Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe, "Türkiye ABD başta olmak üzere yazılım ve uygulamalarda dış ülkelere bağımlı olmamalıdır. Bugün Filistin'in yaşadıklarından ders çıkarmak gerekir" dedi.
ABD merkezli Google ve Amazon şirketleri, 2018 yılında İsrail ordusu ile 1.2 milyar dolarlık bir anlaşma yapmış, bu kapsamda hazırlanan Nimbus projesi Mayıs 2021'de İsrail'in yine Gazze'ye saldırdığı ve 250 Gazzelinin şehit düştüğü savaşta kullanılmıştı.
NİMBUS PROJESİYLE FİLİSTİNLİLER İZLENDİ
Google Earth'ün daha gelişmiş versiyonuyla Filistinlileri anlık takip ederek İsrail ordusuna bilgi aktaran proje ile aynı zamanda yasa dışı veri toplanması ve İsrail'in yasa dışı veri tabanının genişletilmesi sağlanıyor. Proje devreye alındığında her iki şirkette çalışan 500 işçi tarafından protesto edilirken, şirket çalışanları bugün de şirketlerinin savaşta doğrudan taraf olmasından dolayı protesto gösterileri başlattı.
AMAZON'DAN İSRAİL'E AÇIK DESTEK
Aynı zamanda bir e-ticaret platformu olan ve Türkiye'de de bu isimle faaliyet gösteren Amazon'un globalde satışa sunduğu Filistin karşıtı ürünler ise birçok vatandaşın tepkisini çekti. Amazon'un "F*uck Hamas" yazılı tişörtler satarak savaş destekçilerine de ürün sattığı görüldü.
AKTEPE: FİLİSTİN'DEN DERS ÇIKARILMALI
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe, "Günümüzde en önemli kavramlardan biri teknolojik egemenlik. Teknolojik egemenlikte söz sahibi olmak için Quantum bilgisayarlarda ve bilişim teknolojilerinde öne çıkmak gerekiyor. Türkiye ABD başta olmak üzere yazılım ve uygulamalarda dış ülkelere bağımlı olmamalı. Bugün Filistin'in yaşadıklarından ders çıkarmak gerekir" dedi.
Türkiye'nin teknolojik egemenlik anlamında yıllar öncesinde TBB'nin de içinde bulunduğu adımlar attığını kaydeden Aktepe, "Pardus işletim sistemi bilişim dünyasında yerlilik anlamında önemli bir adım ve gelişmeye çok açık. Önceliğimiz kendi arama motorumuz olan Pardus işletim sistemini geliştirmek ve dünyanın kullanıcısı olabileceği bir sistem olarak tasarlamak olmalıdır. Bunun için yeterli altyapımız ve insan kaynağımız mevcut. Yerli veri merkezlerimiz ve bulut altyapı sağlayıcılarımız da bulunuyor" diye konuştu.
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