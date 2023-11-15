Başkan Erdoğan'dan Gazze paylaşımı: Zalimle mazlumu eşitlemek zalimi aklamak demektir
Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, Gazze'deki İsrail katliamına dikkat çekti ve dünya liderlerine çağrıda bulunarak, "Zalimle mazlumu eşitlemek, zalimi aklamak demektir." dedi.
Başkan Erdoğan, her platformda Filistin davasına destek olmaya devam ediyor.
Gazze'deki İsrail katliamına karşı dünyada sesini en güçlü çıkaran lider olan Başkan Erdoğan, farkındalık oluşturmak ve dünya liderlerini ayağa kaldırmak adına kısa ama öz bir mesaj daha verdi.
"ZALİMLE MAZLUMU EŞİTLEMEK, ZALİMİ AKLAMAKTIR"
Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, Gazze'deki İsrail katliamına dikkat çekti ve dünya liderlerine çağrıda bulunarak, "Zalimle mazlumu eşitlemek, zalimi aklamak demektir." dedi.
Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde birçok ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcilerin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilen "Filistin İçin Tek Yürek" konulu zirveye özel "İşgal Altındaki Filistin'in Haklı Davasında Türkiye'nin Barış Diplomasisi" kitabı ve "Gazze: Direnen İnsanlık" isimli sergi hazırlandı.
Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde hazırlanan arşiv niteliğindeki eser, 19. yüzyıldan günümüze İsrail-Filistin meselesinin kronolojik bir özetini sunuyor.
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