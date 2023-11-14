14 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kamu alacaklarında tecil faizi ve gecikme zammı artırımı Resmi Gazete’de

Kamu alacaklarında tecil faizi ve gecikme zammı artırımı Resmi Gazete’de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2023 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023
ABONE OL
Kamu alacaklarında tecil faizi ve gecikme zammı artırımı Resmi Gazete’de

Son dakika haberleri... Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile birlikte amme alacaklarında uygulanan tecil faizi yüzde 24’ten yüzde 36’ya çıkarıldı. Yüzde 2,5 olarak uygulanan gecikme zammı ise 3,5’e çıkarıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA