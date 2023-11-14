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Büyükelçi atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

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Giriş Tarihi: 14.11.2023 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023
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Büyükelçi atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Son dakika haberleri... Bazı büyükelçilerin atanmasına ilişkin karar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Moritanya İslam Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Burhan Köroğlu'nun, Uruguay Doğu Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Tunca Özçuhadar'ın, Türkmenistan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet Demirok'un, Eritre Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Mehmet Küçüksakallı'nın atanmasına karar verildi.

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