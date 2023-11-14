CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "temiz" dediği Körfez aşırı kirli çıktı!

Bilim insanları iç körfezin son 20 yılın en kirli dönemini yaşadığı konusunda Soyer'i uyardı. Yılda bir kez görülen deniz marulları iç kirlilik nedeniyle körfezi adeta mesken tuttu. Son olarak deniz suyundaki oksijen miktarının sıfır noktasına kadar düşmesi sonucu plankton patlaması yaşanınca, deniz suyu koyu kırmızı bir renge büründü.