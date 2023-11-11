Türk Yatırım Fonu anlaşması Resmi Gazete’de

ÖDEMELER 100 MİLYON ABD DOLARI KARŞILIĞINI GEÇMEYECEK

Kanunda; Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Yatırım Fonu'na olan sermaye iştiraki taahhüdü ve bu taahhüt çerçevesinde yapılacak ödemeler 100 milyon ABD doları karşılığını geçmeyeceği belirtildi. Cumhurbaşkanının ise belirtilen tutarı beş katına kadar artırma yetkisi bulunacak.

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