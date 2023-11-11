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Türk Yatırım Fonu anlaşması Resmi Gazete'de

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.11.2023
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Türk Yatırım Fonu anlaşması Resmi Gazete’de

Türk Devletleri Teşkilatı tarafından hayata geçirilecek olan yatırım aracı Türk Yatırım Fonu anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyeleri tarafından hayata geçirilecek bir yatırım aracı olan Türk Yatırım Fonu, 16 Mart 2023'te Ankara'da gerçekleştirilen TDT Olağanüstü Zirvesi'nde imzalandı.

1 Kasım tarihinde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen Türk Yatırım Fonu'nun kuruluş anlaşması, Resmi Gazete'de kanun olarak yayımlandı.

ÖDEMELER 100 MİLYON ABD DOLARI KARŞILIĞINI GEÇMEYECEK
Kanunda; Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Yatırım Fonu'na olan sermaye iştiraki taahhüdü ve bu taahhüt çerçevesinde yapılacak ödemeler 100 milyon ABD doları karşılığını geçmeyeceği belirtildi. Cumhurbaşkanının ise belirtilen tutarı beş katına kadar artırma yetkisi bulunacak.

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