İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e "Değişim ben başkan olana kadar bitmez" sözleri

FİİLİ EŞ BAŞKANLIK SORULDU: ÖZGÜR ÖZEL'E MESAJLARLA DOLU YANIT

İsmail Saymaz geçtiğimiz günlerde İmamoğlu'nun CHP'nin fiili eş başkanı olduğunu yazmıştı. Saymaz şimdi de "Kamuoyunda Özel'in genel başkan, İmamoğlu'nun parti lideri olduğu ve fiili bir eş başkanlığın bulunduğu konuşuluyor. Ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.



Bunun üzerine İmamoğlu babasından 'hayır duası' aldığını belirterek "Ben hizmet eden birisiyim" vurgusu yaptı. "Ben değişim diyen insanım" sözleriyle Özgür Özel'e "Seni o koltuğa biz getirdik" mesajı verdi.



Şu ifadeleri kullandı;

Babam bana mesaj attı, dedi ki: "Hayırlı olsun. Ailece bulunduğumuz yere değer katmak için mücadele veriyoruz, sen de bunu layıkıyla yapıyorsun. Devletine, milletine, partine hizmetinde Allah yardımcın olsun. Ben hizmet eden birisiyim. Partimizin bir genel başkanı var: Sayın Özgür Özel. Kim görev yaparsa yapsın, kurumsallığa, kuruma ve kurumun başındaki insana sonsuz saygı gösteren birisiyim. Ben "Değişim" diyen insandım. Ona rağmen divan başkanlığı önerildi. "Çok olaylar çıkacak" denilen yerde çıt çıkmadan kurultay yaptık. Bu saygıyı gördüğüm için dünyanın en mutlu insanıyım. Artık partimizin başında yeni bir genel başkan var. O dönemde de genel başkanımız vardı. Farklı düşünmeme rağmen tek bir noktada kendilerine saygısızlıkta bulunmadım. Bugün de sonsuz saygıyla, genel başkanımın işini yapmasına en üst seviyede destek olurum. Yanında olurum.