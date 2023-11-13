3 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu: 1 CHP'li 2 HDP'li
Son dakika haberi... CHP'li 1 ve terörün siyasi kolu HDP'li 2 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM'ye gönderildi. Fezlekeler, TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi.
CHP'li 1 ve HEDEP'li 2 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM'ye gönderildi.
1 CHP'Lİ 2 HDP'Lİ
CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, terörün siyasi ayağı HDP Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve HDP Mersin
Milletvekili Ali Bozan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM'ye ulaştı. Fezlekeler, TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi.
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