Resmi Gazete’de yayımlandı: Adalet Bakanlığı, 1000 adli ve idari yargı hakim ve savcı yardımcısı alacak
Adalet Bakanlığı’na 800 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı ile 100 idari yargı hakim yardımcısı alımı yapılacağı duyuruldu. İlan, sınav tarihleriyle beraber Resmi Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, 800 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı ile 100 idari yargı hakim yardımcısı alımı yapılacak Adalet Bakanlığı 2023 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre yazılı yarışma sınavı ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara 800 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı ile 100 idari yargı hakim yardımcısı alacak.
DÖRT OTURUMDA YAPILACAK
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, yazılı yarışma sınavları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 - 24 Aralık 2023 tarihlerinde, dört oturumda yapılacak. Yazılı yarışma sınavları, Adana, Ankara Çankaya, Ankara Yenimahalle, Erzurum, İstanbul-1 (Kadıköy, Maltepe, Ataşehir) İstanbul-3 (Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Sarıyer), İzmir/1 (Karşıyaka, Bornova, Çiğli), Trabzon sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.
Sınavların Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1'inci oturumu, 23 Aralık saat 10.15, Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2'inci oturum 23 Aralık saat 14.45'te yapılacak. Adli Yargı-Avukat Sınavı'na başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Avukat Testinin uygulanacağı 3'üncü oturum, 24 Aralık saat 10.15, İdari Yargı Sınavı'na başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testinin uygulanacağı 4'üncü oturum ise 24 Aralık saat 14.45'te uygulanacak.
SINAV BAŞVURULARI: 8-16 KASIM
Adaylar başvurularını, 8 - 16 Kasım 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacak. Sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenilebilecek. Adaylar, sınavlara ilişkin detaylı bilgiye Adalet Bakanlığının resmi internet adresinden ulaşabilecek.
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