HEDEP yerel seçim stratejisini açıkladı! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na göz kırptılar: İttifak istiyorsanız kamuoyu önünde konuşacağız
Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru giderken CHP'nin ittifak ortağı HEDEP seçim stratejisini açıkladı. HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan CHP fondaşı TELE 1 kanalına konuk olurken 2019 seçimlerindeki stratejilerinin tamamen AK Parti'ye kaybettirmek üzere kurduklarını belirtti. Bakırhan "Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile hiç yüzyüze gelmedik ve bir yöneticimiz bile onunla çay içmedi ama gidip oylarımızı verdik." dedi. 2024 yılındaki yerel seçimlerde de ittifak olacaksa açık ve şeffaf olması gerektiğini söyleen Bakırhan, Özgür Özel'e mesaj verdi. Bakırhan "İstanbul için ittifak yapacaksak kamuoyu karşısına oturulup konuşulacak. Bu sefer kapalı bir ittifak yapmayacağız" dedi. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik üst üste destek açıklamaları yapan HDP ve Kandil yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte yeniden ittifak konusunu gündeme getirdi.
CHP'de yaşanan genel başkan değişikliği sonrası HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yerel seçimlere yönelik açıklamalarda bulunurken, 2024 seçimlerindeki stratejilerini de açıkladı.
YEREL SEÇİMLERDE YOL HARİTASI NE OLACAK?
Bakırhan "Geçen seçimin sonuçlarını değerlendirdik. Halkın bize net mesajları oldu. Yerel seçimlere yönelik bir yol haritası belirledik." ifadelerini kullandı.
STRATEJİ AK PARTİ'YE KAYBETTİRME ÜZERİNE
HEDEP Eş Genel Başkanı Bakırhan ayrıca 2019 seçimlerinde çok net bir stratejilerinin olduğunun altını çizerken "'Doğu'daki illerde kazanacağız. Batı illerinde AK Parti'ye kaybettireceğiz.' dedik. Bu stratejilerimiz başarılı oldu. Yıllardır muhalefetin elinde olmayan yerler muhalefete geldi." dedi.
İşte Bakırhan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:
"GİDİP MANSUR YAVAŞ'A SORGULAMADAN OY VERDİK"
Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile hiç yüzyüze gelmediklerini ve bir yöneticilerinin bile çay bile içmedi ama gidip oylarımızı verdik.
"İTTİFAK OLACAKSA AÇIK VE ŞEFFAF OLACAK"
Kayyumların atandığı illeri geri almak istiyoruz. Yeni dönemde batı illerinde halkımızın iradelerinin yansımalarını sağlayacağız. Bu sefer kapalı bir ittifak yapmayacağız. Biz kazanacağız. İttifak olacaksa açık ve şeffaf olacak. Kamuoyunun gözü önünde olacak. Herkesle de ittifak yapmayacağız.
"İSTANBUL İÇİN İTTİFAK İSTİYORLARSA..."
İstanbul için ittifak yapacaksak kamuoyu karşısına oturulup konuşulacak
MERDAN YANARDAĞ'I DA ÖVDÜ
Merdan Bey'i de takdir ediyorum. Bazen en zor süreçlerde bile doğruyu söylemek çok kıymetli.
YANARDAĞ'IN PKK ELEBAŞINI ÖVEN ALÇAK SÖZLERİ
Yanardağ, 'Siyasi mahkum' olarak nitelendirdiği Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri olmadığını ileri süren Yanardağ, bebek katili Abdullah Öcalan'ın hafife alınacak biri olmadığını ileri sürerek teröristbaşının cezaevinde kitap okumaktan 'filozof' olduğunu dile getirerek küstah methiyeler düzdü.
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