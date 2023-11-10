HEDEP yerel seçim stratejisini açıkladı! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na göz kırptılar: İttifak istiyorsanız kamuoyu önünde konuşacağız

MERDAN YANARDAĞ'I DA ÖVDÜ

Merdan Bey'i de takdir ediyorum. Bazen en zor süreçlerde bile doğruyu söylemek çok kıymetli.

YANARDAĞ'IN PKK ELEBAŞINI ÖVEN ALÇAK SÖZLERİ

Yanardağ, 'Siyasi mahkum' olarak nitelendirdiği Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri olmadığını ileri süren Yanardağ, bebek katili Abdullah Öcalan'ın hafife alınacak biri olmadığını ileri sürerek teröristbaşının cezaevinde kitap okumaktan 'filozof' olduğunu dile getirerek küstah methiyeler düzdü.