12 Kasım 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MSB: Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri yakalandı

MSB: Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.11.2023
ABONE OL
MSB: Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ terör örgütü mensubu olduğu üyelerinin yakalandığını duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA